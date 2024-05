Pedra Azul Beer: além de cerveja, festival terá gastronomia para todos os gostos

A segunda edição do Pedra Azul Beer, que acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, no centro de eventos Morangão, em Domingos Martins, será marcado por uma diversidade de sabores para harmonizar com as mais de 50 opções de cervejas artesanais à venda nas cervejarias participantes.

De porções individuais a petiscos para compartilhar com a família e amigos, o festival terá um cardápio gastronômico vasto com direito ao legítimo barbecue americano, cortes nobres feitos na parrilla, polenta feita com os insumos cultivados por produtores da região, quibe de tilápia e outras delícias feitas com o peixe, além de hambúrgueres com carnes variadas.

Já estão confirmados para assinarem o menu do festival de cerveja artesanal das montanhas: Eh Tilápia, o Chef Assador Fabrício Batista, Bello Monti e Ronchi Pub.

Confira as opções gastronômicas dos estabelecimentos confirmados:

Chef Assador Fabricio Batista – Vai oferecer o legítimo American BBQ ao público, utilizando técnicas de defumação que garantem mais sabor e maciez às carnes. Ele explica que no American BBQ, as carnes são assadas lentamente e com pouca temperatura, conhecida como low and slow, para que a maciez da carne seja atingida e trazendo o toque do sabor defumado onde alcançamos com o uso de lenhas frutíferas. A média de um processo de defumação dura em torno de 8 a 12hs, dependendo da proteína utilizada.

Além disso, também terá no cardápio: Costelinha BBQ, Cupim, Costela bovina e Brisket com acompanhamentos, além de um saboroso Arroz de costela que será servido durante o dia. Para quem não abre mão de degustar cortes como Picanha e Ancho assados na parrilla, saiba que eles também farão parte do menu apresentado pelo pitmaster – ou mestre churrasqueiro – Fabricio.

Bello Monti – Batata Frita, Bolinho de Linguiça e Croquete de Costela não vão faltar para harmonizar com as diversas cervejas do evento. O destaque vai para a “Porca Polenta”, uma porção de dadinhos de polenta feitos com linguiça e queijo, ingredientes típicos de Venda Nova do Imigrante.

Ronchi Pub – Levarão porções para compartilhar, como os bolinhos de costela (destaque da casa), o dadinho de torresmo servido com geleia de abacaxi e a batata Ronchi, além de hambúrgueres com opções que vão da tradicional carne bovina ao frango, costela e pernil.

Eh Tilápia – Mas se as opções anteriores não são muito a sua praia e você prefere um petisco feito com peixe, que tal dar uma passada no espaço da Eh Tilápia? Por lá, haverá opções de quibe de tilápia, isca de tilápia com batata frita, pastel de tilápia e até frango a passarinho.

2º Pedra Azul Beer – Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul

Data: 29 de maio a 1º de junho

Local: Centro de eventos Morangão – Br 262, km 90; Rua Antonio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.

Quarta (29/05): entrada gratuita | Quinta e Sexta (30 e 31/05): Manhã – R$ 10; Noite (a partir das 18h) – R$ 25 | Sábado (01/06): Manhã: R$ 10; Noite (a partir das 18h): R$ 35

Instagram: https://www.instagram.com/pedraazulbeer/