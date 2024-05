Procurando hospedagem para o Festival de Alegre? Confira as dicas

Faltando apenas dois dias para o início do Festival de Alegre, as hospedagens no município estão praticamente esgotadas. O Festival, que é um dos maiores eventos de música no Espírito Santo, começa nesta quinta (30) e vai até o domingo (01).

Leia também: Estrutura icônica está sendo montada para o Festival de Alegre

Em 2023 o Festival de Alegre retornou após oito anos de pausa. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o evento atraia ainda mais turistas de outros estados. Em alguns hotéis, as vagas já foram reservadas desde o ano passado, quando a edição de 2024 foi confirmada.

Esse foi o caso do Estação Hotel, que fica no Centro da cidade e já não tem mais vagas. Apesar das poucas opções restantes, separamos 3 locais que ainda estão com os últimos quartos disponíveis.

Cidade Hotel – Fica exatamente em frente ao Parque de Exposições de Alegre, onde vai acontecer o Festival. Para todos os dias do evento não há mais vagas, mas ainda restam poucas vagas para dias alternados. A média de valor da diária é 250,00. Telefone: (28) 3552-2122

– Fica exatamente em frente ao Parque de Exposições de Alegre, onde vai acontecer o Festival. Para todos os dias do evento não há mais vagas, mas ainda restam poucas vagas para dias alternados. A média de valor da diária é 250,00. (28) 3552-2122 Pousada Cachoeira da Fumaça – A pousada é simples e fica um pouco afastada da zona central de Alegre, mas faz parte do município e fica próxima ao ponto turístico Cachoeira da Fumaça. Restam as últimas vagas e a média de valor da diária é 120,00. Telefone: (28) 999634899

Grande Hotel Minas Gerais – O Hotel fica em Guaçuí, cerca de 24 km de Alegre, e é uma opção para quem está disposto a fazer esse deslocamento. A média de valor da diária para o período do Festival de Alegre está entre 400,00 e 470,00. Telefone: (28) 3553-1689

Uma outra opção é também buscar uma hospedagem pelo Airbnb. Restam poucas vagas disponíveis para Alegre, mas nas redondezas também aparecem opções. Os valores das diárias variam entre 180,00 a 1000,00.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)