Teatro: “Amor com amor se paga” tem sessão gratuita hoje em Guaçuí

O grupo Coletivo Guaçuí em Cena apresenta nesta sexta-feira (17) a peça “Amor com amor se paga”, às 20:00, com entrada gratuita. A apresentação será no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí.

“Amor com amor se paga” é uma obra de França Júnior, responsável por deliciosas comédias de costumes, no século XIX, mas que se mantém bastante atual. É mais uma das histórias farsescas românticas escritas na transição do Romantismo para o Realismo brasileiro, que tem como tema a troca de casais, um assunto que se levado a drama na época poderia chocar toda sociedade brasileira, ainda não preparada para essa construção dramática, como a exemplo de Nelson Rodrigues, modernamente.

Leia também: 🍻Cachoeiro Food Beer começa nesta sexta (17); veja programação

No entanto, com pitadas de música, ironia, deboche e situações típicas do jogo de “gato e rato”, França Júnior anuncia o que poderia acontecer nos séculos XX e XXI. A peça tem início no (des)encontro de dois casais numa antiga garçonnière, apartamento para encontro amoroso, onde está sendo preparado um jantar romântico. No entanto, diversas circunstâncias acabam por tornar a noite numa grande cilada do destino.

E no meio dos casais, está Vicente, um empregado da casa, com o seu violão pronto para se intrometer nos relacionamentos. A peça é encenada pelos atores Matheus Soares, Lucas Almeida, Yago Cindra, Rafaela Carvalho e Eduarda Pascoal. A direção é de Carlos Ola e a sonoplastia de Vitória Ribeiro. Essa apresentação tem o apoio da administração municipal de Guaçuí, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, e realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, Minc e Governo Federal.