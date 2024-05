Vila Velha comemora 489 anos com solenidades e shows

A cidade de Vila Velha celebra 489 anos de colonização com uma programação diversificada que se estende por cinco dias. As festividades começaram na quarta-feira (22), com a saída do Fogo Simbólico, às 14h30, do Palácio Anchieta, em Vitória, seguida pela solenidade de chegada à Prainha, na praça Otávio Araújo, em frente à Igreja do Rosário, às 16h30.



Nesta quinta-feira (23), a cerimônia de abertura do Desfile Cívico acontece às 8h na avenida Jerônimo Monteiro, em frente à praça Duque de Caxias, no Centro. O desfile inicia às 9h. Durante a tarde, acontece a abertura da exposição fotográfica “Mãos que constroem Vila Velha”, na Casa Amarela, na Prainha, das 14 às 20h, com entrada gratuita.



Às 16h, começa o Festival Delírio Tropical no Parque da Prainha, com apresentações de DJ Bombril, Lordose pra Leão, Rastaclone, Os Pedrero, Casaca e Macucos, que convida PTK. A Tenda Delírio apresenta a Discotopia até a meia-noite.



Na sexta-feira (24), a exposição fotográfica continua na Casa Amarela, das 14h às 20h. O Festival Delírio Tropical retorna ao Parque da Prainha, das 16h à meia-noite, focado no forró e no sertanejo, com DJ Berim, Rômulo Arantes, Evandro & Raniery, Beijo com Mel, Taianna, Comichão e Alemão do Forró, além do Baile do Jambu na Tenda Delírio.



O sábado (25) inicia com o Terço dos Homens, às 8h, no Parque da Prainha. Em seguida os fiéis sobem para o Convento da Penha. A exposição fotográfica continua na Casa Amarela, com entrada gratuita. O Festival Delírio Tropical, das 14h à meia-noite, oferece um dia de brasilidades, com DJ Maholic, Clube do Samba, Sambasoul, SambADM, MUG e Monobloco.



As celebrações se encerram no domingo (26), com a corrida de rua “Correndo para Vencer”, às 6h, no Parque da Prainha. A exposição “Mãos que constroem Vila Velha” recebe visitações por mais uma dia, das 14 às 20h. Também é o último dia do Festival Delírio Tropical, das 11h30 às 21h30, que é dedicado ao axé e samba, com o Show da Luna (infantil), DJ Jader Mansano, Bloco Balança Penha, Regional da Nair, Xá da Índia com Ju Zanchetta, Glaucco com Flavinha Mendonça e Timbalada. A Tenda Delírio apresenta Forrózin das 16h às 21h30.



“As festividades prometem envolver moradores e visitantes com uma ampla variedade de eventos culturais e musicais, celebrando a história e a cultura de Vila Velha”, ressalta o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

Confira a programação da Festa de Vila Velha:

Quinta-feira (23)



14 às 20h – “Mãos que constroem Vila Velha”

Abertura da exposição fotográfica na Casa Amarela, Prainha

Gratuito



16 às 0h – Festival Delírio Tropical – Parque da Prainha – Rock

16h à meia-noite – Discotopia (Tenda Delírio)

16h – DJ Bombril

17h – Lordose pra Leão

18h30 – Rastaclone

20h – Os Pedrero

21h – Casaca

22h30 – DJ Bombril

23h – Macucos convida PTK



Sexta-feira (24)



14 às 20h – “Mãos que constroem Vila Velha”

Exposição fotográfica na Casa Amarela, Prainha

Gratuito



16 às 0h – Festival Delírio Tropical – Parque da Prainha – Forró e Sertanejo

16 às 0h – Baile do Jambu (Tenda Delírio)

16h – DJ Berim

16h30 – Rômulo Arantes

17h45 – Evandro & Raniery

19h – Beijo com Mel

20h15 – Taianna

21h30 – Comichão

22h45 – Alemão do Forró



Sábado (25)



8h – Terço dos Homens – Parque da Prainha e Convento da Penha



14 às 20h – “Mãos que constroem Vila Velha”

Exposição fotográfica na Casa Amarela, Prainha

Gratuito



14 às 0h – Festival Delírio Tropical – Parque da Prainha – Brasilidades:

14h – DJ Maholic

15h – Clube do Samba

16h30 – Sambasoul

17h30 à meia-noite – PIKE V.V (Tenda Delírio)

19h30 – SambADM

21h – MUG

22h – Monobloco



Domingo (26)



6h – Corrida de rua – “Correndo para Vencer”, Parque da Prainha



14 às 20h – “Mãos que constroem Vila Velha”

Exposição fotográfica na Casa Amarela, Prainha

Gratuito



11 às 21h30 – Festival Delírio Tropical – Parque da Prainha – Axé e Samba:

11h30 – Show da Luna (Infantil)

13h – DJ Jader Mansano

13h30 – Bloco Balança Penha

14h30 – Regional da Nair

16 às 21h30 – Forrózin (Tenda Delírio)

16h30 – Xá da Índia convida Ju Zanchetta

18h – Glaucco convida Flavinha Mendonça

19h30 – DJ Jader Mansano

20h – Timbalada