Anchieta: Festival de Frutos do Mar promete transformar Iriri por 10 dias

Iriri já está em clima de festa para receber a 28ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar, um dos mais tradicionais eventos gastronômicos do litoral capixaba. A programação acontece entre os dias 9 e 18 de outubro, na praça de eventos do balneário, reunindo gastronomia, música e cultura durante dez dias de atrações.

Entre os destaques gastronômicos estão pratos preparados com peixes, camarões e outros frutos do mar, além de opções variadas oferecidas pelos estabelecimentos participantes. A abertura, no dia 9, terá aula-show de paella com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires.

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A programação musical também promete movimentar Iriri. Um dos destaques será o cantor e compositor Zé Geraldo, que se apresenta no dia 10 de outubro. Ao longo dos dez dias, diversos artistas e bandas passarão pelo palco do festival.

Para o prefeito Léo Português, eventos tradicionais como o Festival Capixaba de Frutos do Mar ajudam a movimentar diferentes setores da economia local, especialmente o turismo, a gastronomia, o comércio e a rede de hospedagem.

“Iriri tem uma vocação turística muito forte, e um evento dessa dimensão ajuda a divulgar ainda mais o nosso município. São dez dias de programação, recebendo moradores e visitantes e movimentando restaurantes, pousadas, hotéis, comércio e toda uma cadeia que vive do turismo. A Prefeitura é parceira e estamos trabalhando para que seja mais uma grande edição”, destaca o prefeito.

Além de valorizar a culinária regional, o festival contribui para fortalecer Iriri como um dos principais destinos turísticos do litoral sul do Espírito Santo, atraindo visitantes de diversas cidades e ampliando o movimento no balneário.

Serviço

28º Festival Capixaba de Frutos do Mar