Feira ArteSanto reúne mestres do artesanato nacional no Espírito Santo

A 13ª maior feira de artesanato do Espírito Santo, a ArteSanto, vai reunir em Vitória alguns dos produtos mais reconhecidos do país, de 7 a 12 de outubro, na Praça do Papa. Dez artesãos premiados no TOP 100 do Artesanato Brasileiro estarão presentes. Eles representam Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraíba.

A iniciativa TOP 100, promovida pelo Sebrae e pelo Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, se baseia em critérios de avaliação como qualidade técnica, estética, simbólica, inovação, dentre outros critérios avaliados por jurados. O público capixaba terá a chance, agora, de poder adquirir essas obras de destaque.

A Artesanto é referência no calendário cultural capixaba e tem entrada gratuita. Durante sete dias, mais de 600 expositores de diferentes estados vão ocupar a Praça do Papa e o público poderá confirmar a riqueza e a diversidade do artesanato nacional.

Segundo a organizadora da feira, Sonia Iamonde, a presença desses artesãos selecionados reforça a importância da ArteSanto como vitrine nacional. “Esse é um reconhecimento que valoriza o trabalho dos artesãos e coloca o Espírito Santo em evidência no cenário do artesanato brasileiro. Eles trazem referências importantes e ajudam a mostrar que a produção artesanal pode ser competitiva, criativa e transformadora”, explica.

Trabalhos premiados

Além de conferir os trabalhos premiados, o público poderá conhecer e adquirir inúmeras peças produzidos em diferentes regiões do Brasil e, claro, do Espírito Santo, usando materiais como cerâmica, tecidos, metais, pedras, produtos do mar, reciclados, sintéticos, papel, fibras naturais, couro, além de itens do congo, da panela de barro e de comunidades indígenas. Contando com criações que vão de jóias, roupas e bolsas a móveis, artigos de decoração, redes e vasos.

A feira também contará com uma programação cultural completa. Mais informações serão divulgadas em breve. Ainda, neste ano, terá uma novidade: quem comprar os artesanatos concorrerá a sorteios.

Cultura e tradição

Como em todas as edições, a ArteSanto escolhe um tema cultural para guiar sua programação. Em 2025, o homenageado será João Bananeira, personagem folclórico e símbolo da cultura de Cariacica. Figura indispensável no Carnaval de Congo de Roda D’Água, celebração com mais de 150 anos de história, João Bananeira reforça a conexão da feira com as tradições populares capixabas.

Coberto por folhas de bananeira e usando uma máscara, João Bananeira representa as antigas procissões de carnaval iniciadas por negros fugidos da Revolta de Queimados (1849). Atualmente, é considerado patrimônio cultural imaterial do município. Portanto, assim como o artesanato, João Bananeira é símbolo de expressão cultural e prática das tradições regionais.

Confira a programação completa

7/10 – Terça-feira

18h às 19h – Oficina: Enfeites para portas

– Oficineira: Schaiana Alves Silveira

18h às 19h – Apresentação João Bananeira

19h – Evento de abertura

19h30 – Passeio do robô humanoide e do cão

8/10 – Quarta-feira

17h às 17h30 – Roda de conversa sobre renda de bilro

– Palestrante: Alexandra Maria

18h às 19h – Oficina: Artesanato na palha da carnaúba

– Oficineira: Maria Graziela Oliveira

21h30 – Sorteio de premiação

9/10 – Quinta-feira

17h às 18h – Oficina: Princípios básicos da marchetaria

– Oficineiro: Antonio Darkiewicz

18h às 19h – Oficina: Acessórios feitos com cápsula de café

– Oficineira: Adriana Covolo

10/10 – Sexta-feira

17h às 18h – Oficina: Artesanato com resíduos de couro

– Oficineira: Tatiana Maria

18h30 – Apresentação João Bananeira

18h às 19h – Oficina: Mandala com flores de crochê e tapeçaria

– Oficineira: Edilene Costa

18h às 19h – Apresentação cultural: Eden Show

11/10 – Sábado

12h30 às 13h30 – Apresentação cultural: Banda Jovem

14h30 às 15h30 – Apresentação cultural: Orquestra de Violões

17h às 18h – Oficina: Chaveiro de casaca

– Oficineiro: Crisley

18h às 19h – Oficina: Acessórios de casca de sururu

– Oficineira: Sara Mohamed

19h30 às 21h30 – Apresentação cultural: Mulheres Sambistas

12/10 – Domingo

16h30 às 17h30 – Oficina: Luminárias em corda de sisal e crochê

– Oficineira: Jailson Barbosa da Silva

16h30 às 17h30 – Apresentação cultural: Mágico Kioski