Belezas naturais e tradição fazem de Anchieta um destino imperdível

Anchieta vem consolidando sua posição como um dos destinos mais procurados do Espírito Santo, unindo belezas naturais, patrimônio histórico e uma rica gastronomia. A cidade oferece experiências que vão do turismo religioso ao ecoturismo, passando pela cultura local e tradições do interior.

Entre os principais atrativos está o Santuário Nacional de São José de Anchieta, referência de fé e religiosidade que atrai peregrinos de todo o país. Outro ponto de destaque é a Orla de Castelhanos, com infraestrutura completa para receber visitantes durante todo o ano.

Para quem busca contato com a natureza, Anchieta surpreende com praias como Ubu, Castelhanos e Guanabara, além da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio, área de preservação que protege espécies raras e oferece vivências únicas de ecoturismo.

A gastronomia também é um atrativo à parte, com a tradicional moqueca capixaba e pratos à base de frutos do mar, além das delícias típicas do interior. Nos circuitos rurais, o visitante encontra paisagens encantadoras, produtos artesanais e a hospitalidade das comunidades locais.

No campo cultural, Anchieta preserva sua história com festas religiosas, manifestações folclóricas e eventos populares que mantêm viva a memória da cidade. O município segue investindo em infraestrutura e preservação ambiental para fortalecer o turismo como motor de desenvolvimento sustentável.