Feira em Venda Nova valoriza riquezas com selo de qualidade do Espírito Santo

As Indicações Geográficas (IGs) do Espírito Santo terão, pela primeira vez, um espaço exclusivo na 5ª Feira de Experiências no Turismo Rural (RuralturES 2025), evento que se consolida como um dos maiores do país voltados ao turismo rural, de 14 a 17 de agosto, na Fazenda Pindobas em Venda Nova do Imigrante.

Esta edição vai proporcionar uma vitrine inédita para os produtos capixabas reconhecidos por sua origem, cultura e qualidade únicas, reforçando o valor do território na identidade desses bens. A iniciativa é uma realização do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), por meio de sua incubadora de empreendimentos, em parceria com o Sebrae/ES e o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB).

O espaço dedicado às IGs reunirá nove das dez IGs oficialmente reconhecidas no estado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), configurando-se como a maior ação conjunta já feita nesse formato no Espírito Santo. Estarão presentes: o socol de Venda Nova do Imigrante, a panela de barro de Goiabeiras, o cacau de Linhares, o café do Caparaó, o café das Montanhas do Espírito Santo, o beiju do Sapê do Norte, a pimenta rosa de São Mateus, o inhame de São Bento de Urânia e o mármore de Cachoeiro de Itapemirim. A única ausência será o Café Conilon do Espírito Santo.

O objetivo principal é valorizar e divulgar os saberes, sabores e tradições que tornam esses produtos verdadeiras expressões do território capixaba. “É a primeira vez que temos uma mobilização para reunir todas as Indicações Geográficas capixabas em um único evento aqui nas Montanhas Capixabas, em um espaço pensado para valorizar esses produtos como tesouros do nosso território”, ressalta a organizadora do espaço, Zamora Cristina dos Santos, coordenadora geral de Extensão e da Incubadora do Ifes Venda Nova. Mais do que mercadorias, as IGs representam identidade, pertencimento e sustentabilidade regional.

Durante a RuralturES 2025, o público poderá não apenas conhecer e adquirir os produtos, mas também vivenciar experiências gastronômicas com eles. Chefs capixabas e convidados prepararão pratos especiais utilizando os ingredientes com IG, promovendo o consumo consciente e fortalecendo o turismo de experiência.

Turismo rural em destaque

Com programação gratuita, a RuralturES 2025 espera a participação de 30 mil pessoas em quatro dias de programação cultural, incluindo shows musicais, apresentações de grupos folclóricos e de danças típicas, Expedição Tropeira, Seminário Estadual de Vinhos de Inverno e cerca de 130 expositores, oferecendo produtos do agroturismo de norte a sul do Espírito Santo. Além disso, o público já pode agendar diversas experiências pagas, como as oficinas de harmonização em cafés especiais e vinhos de dupla poda, observação de aves e a Casa Nostra, que promove uma vivência nos costumes e tradições dos imigrantes italianos. A programação oficial será divulgada em breve no site www.ruraltures.com.br.

“A RuralturES se destaca como um evento único, que conecta turistas, produtores rurais e negócios em um só lugar e oferece uma experiência imersiva no agroturismo, com apresentações culturais, artesanato e gastronomia típica”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo. Consolidada como uma das principais vitrines do turismo rural no Brasil, a RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures).