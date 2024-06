Horóscopo do dia: domingo (02.06.24)

A personalidade de Gêmeos é brilhante, engenhosa e adaptável. Poucas coisas podem aborrecer o geminiano ou fazê-lo parar de falar. Este signo consegue se sair bem de qualquer situação. De curiosidade viva, se distingue por juntar informações, processá-las e expressá-las de forma acessível. Esta personalidade pode fazer quase tudo, desde que não seja aborrecido, é o lema do geminiano.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada aos seus objetivos. Exerce forte liderança sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito intenso. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os arianos passam o domingo no alerta. Adie para o começo da semana algumas alterações que pretende fazer em sua rotina. No amor, evite se fechar quando as coisas não acontecerem como você quer. Cuide da saúde.

Áries – O nativo deste signo consegue muitos conhecimentos, sem esforço aparente. Essa aptidão será proveitosa e irá ajudar a aumentar o poder e influência da sua própria personalidade. C. 493 M. 3840

Touro – Deve meditar, mas não se entregar a devaneios, e é aconselhável que contenha a imaginação, impedindo que ela o controle. Deve usar sim a intuição, porque ela permite a visão interior do caráter das pessoas. C. 539 M. 6612

Gêmeos – Tem muita dualidade e quando é negativo torna-se egoísta, demonstrando pouca consideração pelos sentimentos dos outros, ou ainda procurando assumir ares de independência como disfarce. C. 207 M. 8095

Câncer – A pessoa nascida sob este signo tem possibilidades em todas as profissões que empregam água ou as que haja movimento rápido de dinheiro, como também negócios públicos. C. 755 M. 0423

Leão – Este nativo necessita brilhar e mandar, mas precisa conhecer a si mesmo, pois tem uma personalidade que constrói e destrói seu próprio destino. Olhando para frente sempre terá uma vida feliz e bem sucedida. C. 826 M. 1578

Virgem – Sabe esmiuçar tudo, empregando a imaginação de modo prático e visualizando melhoramentos nas condições e circunstância a sua volta. Tem boa memória, inspiração e uma faculdade intuitiva espontânea. C. 118 M. 4360

Libra – Embora muitos não demonstrem, são egoístas e voluntariosos com uma liberdade de pensamento e ação. Tem forte desejo de aprender, embora acabem por deixar de lado alguns detalhes importantes. C. 072 M. 7951

Escorpião – Aprende tudo com rapidez e sabe usar a imaginação para visualizar os fatos e acontecimentos. Sua mente absorve tudo de forma rápida, e com isso pode superar os obstáculos na vida com a maior facilidade. C. 304 M. 0817

Sagitário – Sua natureza é irrequieta, procurando sempre mudanças. As viagens estimulam sua mente. A natureza afetiva pode variar conforme seu estado de espírito num momento. Amor é a força que o incita ao sucesso. C. 929 M. 2782

Capricórnio – É um signo fixo e faz serem pessoas muito teimosas quando desejam algo ou tem um ideal a alcançar. No entanto, normalmente, consegue realizar com facilidade suas tarefas sempre com determinação. C. 583 M. 9234

Aquário – Atrai muitos amigos, pois costuma beneficiar aqueles que ama. Tem uma vida social interessante, pois compreende muito bem a natureza humana. É dotado de uma natureza emocional extremamente sensível. C. 461 M. 3599

Peixes – Tem uma imaginação viva e pode sentir tendências a fantasiar demais sua vida sentimental e sofrendo por isso grandes decepções. Cria ideias românticas além da realidade que lhes é oferecida. C. 644 M. 5102