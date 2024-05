Horóscopo do dia: domingo (12.05.24)

O taurino valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranqüila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade. A extrema necessidade de segurança faz com que o taurino tenha grande medo da perda, com isso se torna avesso às mudanças e também às inovações.

Quem nasceu hoje

Terá coragem necessária para enfrentar toda e qualquer adversidade. Durante a existência estará realizando muitas viagens. Deve ser otimista em qualquer situação, e tirar proveito dela, assim evoluirá. É vigoroso, inteligente e determinado

Alerta

Os cancerianos passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser mantida nesta fase desfavorável. Se puder fique em casa descansando. Não desconte seu nervosismo na família. No amor, evite fazer tantas cobranças.

Áries – São entusiastas e animadas. Aprendem rapidamente o essencial de uma situação. Isso também pode ter o seu reverso, pois, vendo a confirmação de um problema, podem, negligenciar nos detalhes. C. 171 M. 4239

Touro – Exatamente como um carvalho que se torna parte da paisagem, um taurino quererá “pertencer” a um ambiente permanente. Com essa finalidade, apresentará ao mundo um ar sólido, estável, digno de confiança. C. 410 M. 7385

Gêmeos – Está sempre certo e nunca muda de idéia até a próxima vez em que o assunto venha à baila, quando ele tomará uma posição totalmente diferente e negará jamais ter externado suas opiniões anteriores. C. 736 M. 3591

Câncer – Não há dúvida de que não é o mais fácil dos nativos. Tanto para compreender quanto para suportar. Pode ser gentil e solícito, também e sem nenhuma boa razão, temperamental e mal humorado. C. 283 M. 8466

Leão – Não há nada de difícil ou complicado em relação a Leão, ele é o rei, o chefe, o líder. Sabe que é melhor para organizar a vida das outras pessoas do que elas próprias; e, se elas aceitarem isso, tudo irá bem. C. 648 M. 9814

Virgem – Trabalhando duro e com apetite por detalhes, em sua melhor face é cuidadoso e ávido por ajudar os companheiros. Aprecia a atividade constante e tem muita energia nervosa para queimar. C. 894 M. 1703

Libra – Um relacionamento emocional permanente em que o dar e o receber estejam bem equilibrados é pré requisito absoluto para ele ser feliz e se desenvolver adequadamente com ser humano. C. 138 M. 6689

Escorpião – Praticamente toda descrição enfatiza a profundidade de suas paixões, geralmente em termos sexuais. É apaixonado em outros campos da vida também; nos interesses políticos, no trabalho e divertimento. C. 951 M. 5043

Sagitário – Aprende mais com os próprios erros. Embora seu encanto pela liberdade não o abandone nunca, ele acabará por se tornar capaz de fazer uso integral do seu formidável potencial intelectual. C. 069 M. 3495

Capricórnio – São ambiciosos, sempre visando a promoção ou aumento de salário. Não tem que acompanhar as pessoas da porta ao lado: ou eles são as pessoas da porta ao lado ou já estão à frente delas. C. 321 M. 2970

Aquário – Gentil, cordial, muito distante e freqüentemente imprevisível: a primeira impressão que se tem de um aquariano é simpática, e na verdade ele geralmente tem um temperamento simpático. C. 805 M. 3252

Peixes – De todos os signos, Peixes é o mais suscetível à influência externa. O pisciano é realmente muito sensível, extremamente desprendido e não prático, e sempre ávido por tentar escapar à realidade. C. 573 M. 0128