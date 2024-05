Horóscopo do dia: quarta-feira (01.05.24)

Quando um taurino se considera ofendido podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de inesperados e perigosos atos de violência. Ruminam a vingança com a mesma lentidão e perseverança que põem em todos os seus atos e dificilmente esquecem ou perdoam.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com grande poder de persuasão. Conseguirá atingir altos postos de comando no mundo profissional. Nada será capaz de detê-lo até atingir seus objetivos. A família será seu porto seguro. Arrojado, competente e companheiro fiel.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados redobrados nos negócios. Cautela com os gastos. Fuja de discussões ou poderá magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – O prazer de fazer o que gosta tende a predominar neste dia. Alegrias com viagens e vida a dois protegida. Profissões: advocacia, vendas, militarismo, administração, automobilismo, política e esportes. C. 042 M. 3858

Touro – Com o Sol, Vênus e Júpiter no seu signo você é um privilegiado. Seu dia será iluminado. Novo impulso no amor. Profissões: arquiteto, agrônomo, contador, engenharia civil e profissões que se usa a voz. C. 431 M. 6787

Gêmeos – Dia que pode haver desavenças no lar e com seu amor. Fique na rotina, não viaje e nem discuta com parentes. Profissões: transporte, propaganda, mecânico, trabalhos manuais, magistério. C. 307 M. 7664

Câncer – O feriado será bem tranquilo, pode aceitar convites de parentes, saia da rotina. Profissões: arquitetura, decoração, medicina, hotelaria, restaurante, navegação, escritor, cuidador de idosos, veterinário. C. 170 M. 5515

Leão – Você deve sair da rotina e aproveitar o dia. Aceite convites de parentes para o almoço. Amor sensível. Profissões: cardiologista, político, ator, teatro, cinema, joalheiro, administrador e direção de empresas. C. 214 M. 9492

Virgem – Fase que você vive bem ao lado do seu amor e família. Positivo para viagens e encontro de amigos. Profissões: economia, administração, agricultura, área da saúde, mecânico de precisão e imobiliária. C. 529 M. 1032

Libra – Dia para estar ao lado da família. Amor sensível. Não abuse da saúde, beba muita água. Profissões: pedagogia, magistratura, artes, moda, beleza, relações públicas e assuntos religiosos. C. 718 M. 2466

Escorpião – Fase que terá disposição para sair da rotina. Chances de realizar pequenas viagens. Profissões: área esportiva, política, segurança pública, medicina, investigador, aplicações financeiras e área nuclear. C. 673 M. 8325

Sagitário – Fase que terá apoio da família, que fará de tudo para que haja a paz. Seu amor transmite carinhos. Profissões: turismo, religião, filosofia, mudança fácil para outros países, importação e exportação. C. 257 M. 7191

Capricórnio – Você está bem posicionado, a Lua equilibra seu emocional trazendo harmonia no amor. Profissões: engenharia cível, agrônomo, agricultura, médico geriatra, ortopedista e construções. C. 966 M. 4978

Aquário – O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece as viagens e mudanças no lar. Profissões: psicologia, engenharia da computação, elétrica, astrologia, costura e ecologia. C. 890 M. 2241

Peixes – O seu dia será tranquilo, aceite convites para sair da rotina. Alegrias com o seu amor. Profissões: enfermagem, viagens marítimas e fluviais, pesca, assistência social, sacerdócio, músico e filosofia. C. 385 M. 6503