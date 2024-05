Horóscopo do dia: quinta-feira (02.05.24)

O taurino típico é uma pessoa super prática e precisa alcançar o sucesso material para poder apreciar o real prazer de viver. Como conseqüência, o taurino se apega a tudo e começa a fazer e a realizar as tarefas devagar e sempre, passo a passo, até terminar obtendo um resultado satisfatório.

Quem nasceu hoje

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

Alerta

Os nativos de Aquário ficam no alerta até às 15h53, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos.

Áries – Começa um período de ótimas oportunidades nos negócios e trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros. Saia para compras e assinatura de contratos. Mais atenção do seu amor. C. 242 M. 0584

Touro – Uma fase promissora na profissão, procure se organizar e garantirá o melhor. A cada dia que passa você vê o sucesso batendo a sua porta. Solução de um problema com familiares. Saúde perfeita, evite as bebidas. C. 767 M. 3096

Gêmeos – Período de cuidados. Vênus, Sol e Júpiter, pedem atenção nos assuntos profissionais e nos gastos. Não espere colaboração, pelo contrário é você quem deve ser mais sociável. Amor com ciúmes. C. 344 M. 7467

Câncer – Período que tudo corre bem na vida profissional e financeira. Receberá elogios pelo seu bom desempenho. Clima de paz com a família. Amor envolvente. Saia para compras. A saúde esta perfeita. C. 501 M. 8216

Leão – O equilíbrio profissional e financeiro que busca agora acontece fácil. Sua simpatia ajudará a ter novos amigos e muitos acertos na vida profissional. Emoções fortes no amor. Carinhos da família. C. 916 M. 0462

Virgem – Receberá o apoio que esta buscando na vida profissional. Pode pensar em parceria, sociedade ou mudar de emprego. Grande confiança no sucesso financeiro. Bom para viagens. Amor com euforia. C. 703 M. 9918

Libra – Nesta fase você deve se descontrair e evitar exigências com a família. Podem acontecer imprevistos na área financeira. Seja otimista e vencerá os problemas. Evite viagens, compras e discussões no amor. C. 601 M. 4487

Escorpião – Dia que você estará mais envolvido nos assuntos da família. Conseguirá ter um saldo positivo nas mudanças que pretende realizar. Vênus em Touro traz amor e dinheiro. C. 174 M. 6305

Sagitário – Use sua capacidade de ganhar dinheiro e acertar o trabalho para ter o saldo positivo que tem direito. Receberá apoio integral da família nas soluções financeiras. Saia para compras. Amor renovado. C. 328 M. 0440

Capricórnio – Um bom dia no seu lar e naturalmente com seu amor. Conseguirá resolver os assuntos financeiros e afetivos. Colaboração total da família. Sucesso com imóveis, roupas e joias. Tente na loteria. C. 024 M. 1109

Aquário – Você ainda acorda no alerta e deve deixar as compras, decisões profissionais e afetivas para o período da tarde. A Lua passa a transitar no seu signo as 15h53. Evite discussão com Peixes, Gêmeos e Libra. C. 916 M. 3066

Peixes – O dia começa com boas energias, mas com o passar das horas sentirá um certo cansaço. É o alerta, que inicia às 15h53. Procure se organizar para esse período exigente. Não discuta com a família e seu amor. C. 582 M. 2498