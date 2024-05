Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 18h34, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar esta fase negativa no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – A influência de Vênus na sua segunda casa indica novidades nos negócios, finanças, trabalho e acertos de problemas domésticos. Bons momentos no amor. Ótimo para compras. Boa saúde. C. 727 M. 8749

Touro – Fase que pode tomar novas decisões no trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Alegrias com a vida afetiva, sensibilidade marcante com seu amor. Sem problemas no lar. C. 189 M. 7396

Gêmeos – Você ainda tem a influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, trazendo dificuldades no trabalho, negócios e até no lar. Não abuse da sua saúde, evite a ansiedade. Amor inseguro. C. 601 M. 9038

Câncer – Período que conseguirá tomar decisões acertadas no trabalho e negócios. Otimismo em alta no setor financeiro. Surpresas da família e harmonia com seu amor. Pode esperar por boas mudanças no lar. C. 011 M. 3589

Leão – Você fica no alerta até às 18h34, a Lua desfavorece novas ações profissionais e financeiras. Não espere apoio de sócios e superiores. Poderá enfrentar confusões com a família. C. 930 M. 1256

Virgem – O dia reserva muitas novidades no trabalho e setor financeiro. Conseguirá acertar os problemas domésticos e pagar suas contas. Sucesso com artes, alimentação e viagens. Seu alerta começa às 18h34. C. 567 M. 2601

Libra – Nesta fase o cuidado deve ser com sua saúde, portanto evite exageros alimentares. Bom período com a família. Revelações nas amizades. Amor com participação e carinhos. Evite viagens. C. 418 M. 5820

Escorpião – Haverá melhora no ambiente profissional e financeiro. Você finalmente encontra o apoio que necessita nos seus negócios e até na vida familiar. Novidades sobre parentes. Amor com paixão. C. 959 M. 0491

Sagitário – Nesta fase precisará ser mais determinado no setor financeiro e buscar novos ideais. Chances de bons negócios. Lucros com Touro e Virgem. Melhora o ambiente familiar. Cuide da saúde. C. 377 M. 8142

Capricórnio – Você passa por um bom período e tem possibilidade de renovar os negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro, aposte na loteria. Boas mudanças no lar. Seu amor precisa de atenção. Saúde ótima. C. 640 M. 7011

Aquário – Dia que deve ir em busca de soluções para os problemas da família. A Lua indica possibilidade de negociar com imóvel. Surpresas do seu amor. A saúde pede cuidados com alimentação e o sistema nervoso. C. 226 M. 6979

Peixes – Período que sente as energias se renovarem e tem chances de iniciar negócios, acertar o trabalho e finanças. Otimismo de sobra com seu par afetivo. Pode tentar em jogos e loteria. Bom para viagens. C. 190 M. 9767