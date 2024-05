Horóscopo do dia: quarta-feira (29.05.24)

O geminiano deve ser mais disciplinado e evitar tantas mudanças de idéias, que geram problemas na área profissional, familiar e afetiva. Deve aceitar e viver mais a rotina, colocar os pés no chão. Observando seu signo oposto, Sagitário, conseguirá perceber a unidade que existe no Universo e, que tudo tem o seu tempo certo. O geminiano estará sempre em movimento e, geralmente, ao falar, estará fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 21h34 e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o ambiente de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens neutras.

Áries – O período equilibra os ganhos e trabalho, dependendo somente da sua força de vontade. Não mude a rota dos negócios, pelo contrário siga o caminho traçado. Alegrias com a família. Novo movimento no amor. C. 296 M. 9602

Touro – A palavra do dia é dinamismo, os negócios e trabalho ganham força para vencer qualquer problema. Pode pensar em parceria comercial. Grande energia na sua vida afetiva e bons momentos com a família. C. 153 M. 8124

Gêmeos – Você gradativamente vai conquistar espaços na sua vida profissional e negócios. Novas amizades, apoio da família e ótimo diálogo com seu amor. Saúde boa, mas pratique algum esporte. C. 964 M. 7576

Câncer – Fase que deve procurar a segurança na vida financeira e profissional. Tenha cuidado para não magoar as pessoas do seu trabalho ou que negocia. Seja realista com seus gastos. Amor sem problemas. C. 407 M. 5519

Leão – Período sensacional com a família e pessoas que trabalha. Você vê suas forças se renovarem e tem vontade de ir em frente com novos projetos. Boa intuição nas finanças. Amor sensual. C. 638 M. 4465

Virgem – Dia de boas notícias sobre o trabalho e negócios. Alegrias com pessoas amigas e parentes. Fase de saúde e paz no lar e com seu amor. Pode tentar em jogos. Saia da rotina. C. 545 M. 8330

Libra – Precisará dar mais atenção as pessoas da família e em especial ao seu amor. Procure solucionar os problemas e aguarde surpresas financeiras. Livre-se de dúvidas e seja feliz. Bom para viagens. C. 091 M. 1789

Escorpião – Período que pode realizar mudanças no trabalho e abrir novas frentes de negócios. Conte com apoio e espere pelo sucesso nas finanças. Sensualidade e paz no amor. Dê apoio a Câncer e Touro. C. 476 M. 3853

Sagitário – Dia que estará mais sensível e pode criar problemas com a família. Evite fazer cobranças, se contenha. Acertos afetivos e até reconciliação, livre-se das exigências. Equilíbrio financeiro. C. 812 M. 5071

Capricórnio – A Lua no seu signo o faz mais prestativo e amoroso com a família. Boa intuição. Progresso notável no trabalho. Poderá negociar com imóvel. Conte com Escorpião e Libra. Sucesso financeiro. C. 780 M. 6494

Aquário – Você fica no alerta até às 21h34, a Lua na sua desfavorável 12ª casa, traz tensão para a vida familiar. A irritação não ajuda em nada. Trate de cuidar da sua alimentação. Amanhã tudo estará bem. C. 685 M. 0907

Peixes – Dia bem tranquilo, pode sair para compras domésticas e dar atenção à sua família. Forte espírito de cooperação. Alto astral com seu amor. O trabalho vai bem. A partir das 21h34 entrará no alerta. C. 329 M. 7246