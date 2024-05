Horóscopo do dia: quinta-feira (23.05.24)

Gêmeos possui o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os sagitarianos acordam no alerta, e a rotina é indicada durante esta fase negativa no trabalho. Adie negociações ou poderá ter perdas na sequência. No amor, procure apoiar seu par afetivo. Não descuide da alimentação.

Áries – Fase para ganhar mais e melhorar o trabalho. Pode contar com equilíbrio nas finanças e sair para compras. Alegrias com a família, que dispensa mais atenção. Fortes emoções no amor. Positivo para viagens. C. 828 M. 0603

Touro – Dia que terá apoio para melhorar os negócios e aumentar os ganhos. Lucros com comércio de roupas, imóveis, viagens e tudo que estiver relacionado a beleza. Surpresas no amor. Mudanças positivas no lar. C. 684 M. 4791

Gêmeos – A cada dia que passa você sente as forças renascerem e disposição para renovar sua vida. Precisa ainda de paciência para ver resultados das suas investidas financeiras. Vênus amanhã estará no seu signo. C. 063 M. 6830

Câncer – Período que deve relaxar, iniciar um regime e praticar algum esporte. Procure vencer a onda de insegurança no seu lar e trabalho. As finanças vão devagar. Adie viagens e compras. Amor compreensivo. C. 599 M. 1986

Leão – O período do Sol em Gêmeos abre espaço para procurar e receber apoio de sócios ou superiores nos seus planos de trabalho. Dia para resolver assuntos familiares, saia para compras domésticas. Amor consolidado. C. 275 M. 8150

Virgem – Você terá um dia tranquilo no trabalho e até conseguirá organizar rápido novos negócios. Apoio para investidas financeiras, pode contar com entrada extra de dinheiro. Fase feliz no amor. C. 920 M. 3947

Libra – O momento atual é de solução de problemas da família. Terá todo o apoio que necessita para equilibrar suas contas. Positivo para viagens, compras, decisões financeiras e início de negócios. Amor vibrante. C. 978 M. 3015

Escorpião – A Lua esta no seu signo, é hora de repensar a vida profissional e realizar mudanças para melhorar os ganhos. Terá sucesso garantido, pode contar com sócios ou superiores. Boa convivência no amor. C. 011 M. 7279

Sagitário – Você passa o dia no alerta e não deve se indispor com familiares, principalmente com Gêmeos e Câncer. Dê atenção à saúde, não abuse na alimentação, terá falta de ânimo. Amor com ciúmes. C. 342 M. 6325

Capricórnio – O dia promete experiências gratificantes nos negócios. Você sente que esta no caminho certo com chances de organizar as finanças. Apoio que busca no lar e atenção da família. Seu amor colabora. C. 734 M. 5582

Aquário – Fase que o Sol passa a influenciar sua positiva quinta casa, com oportunidades de resolver seus negócios e realizar mudanças na área doméstica. Chances no amor. Tente em jogos e sorteios. C. 157 M. 2408

Peixes – Período positivo para aceitar apoio da família. Aproveite o alto astral que indica sorte nos assuntos financeiros, resolva tudo o que incomoda. Organize viagens e mudanças no trabalho. Amor poderoso. C. 405 M. 1461