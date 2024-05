Horóscopo do dia: quinta-feira (30.05.24)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os piscianos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Procure descansar e repor energias. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – Signo regido por Marte. Qualidades: dinâmico, corajoso, pioneiro, decidido, íntegro moralmente, independente, liderança, impaciente, começa qualquer empreendimento, mas não dá sequência. Amor total. C. 375 M. 5482

Touro – Signo regido por Vênus. Qualidades: conservador, doméstico, sensual, digno de confiança, escrupuloso, construtivo, afável, tem paciência, busca a estabilidade. Fase feliz no lar, amor e finanças. C. 792 M. 4826

Gêmeos – Signo regido por Mercúrio. Qualidades: inteligente, versátil, faz várias coisas ao mesmo tempo, intelectual, requintado e lógico. A fase atual, é uma das melhores do ano. Saiba divertir-se, viagens. Amor feliz. C. 615 M. 5741

Câncer – Signo regido pela Lua. Qualidades: sensível, bondoso, prestativo, simpático, gentil, espírito protetor, sincero, patriótico, produtivo, ligado ao lar. Fase para não passar dos limites no amor, gastos e saúde. C. 933 M. 2196

Leão – Signo regido pelo Sol. Qualidades: corajoso, justo, altruísta, generoso, grande senso de responsabilidade, clemente, inteligente, vence pela grandeza da alma. Período para aproveitar com a família e seu amor. C. 831 M. 7250

Virgem – Signo regido por Mercúrio. Qualidades: detalhista ao extremo, pontual, altruísta, intuitivo, feito para servir, dotado de amor próprio, esta ligado a ordem. Você passa por um bom período, cuide da alimentação. C. 068 M. 3103

Libra – Regido por Vênus. Qualidades: idealista, diplomata, muito recatado, isto é fechado, amoroso, natureza despreocupada, preza a harmonia. A fase é bem feliz, no amor e lar. Pode viajar, a sua saúde esta ótima. C. 059 M. 6647

Escorpião – Regido por Plutão. Qualidades: dotado de vontade magnética de vencer, altamente imaginativo, boa memória, capacidade de discernimento, sutil. Dia para evitar viagens. Cuide da saúde. Amor com carinhos. C. 228 M. 8033

Sagitário – Signo regido por Júpiter. Qualidades: justo, independente, jovial, versátil, mente aberta, adaptável, escrupuloso, sincero, otimista. O seu feriado, será de encontro de parentes. Amor com muita paixão. C. 501 M. 0960

Capricórnio – Signo regido por Saturno. Qualidades: confiante, prudente, ambicioso, determinado, independente, amor próprio, sabe sair dos problemas. Fase que pode pedir apoio á família. Finanças ótimas. C. 987 M. 1518

Aquário – Signo regido por Urano. Qualidades: humanitário, cordial, inventivo, espírito reformista, fiel, inclinação, intelectual, inteligência intuitiva. A Lua esta no seu signo e o dia será tranquilo. Saia da rotina. C. 424 M. 9389

Peixes – Signo regido por Netuno. Qualidades: emotivo, desprendido das coisas materiais, sensível, gentil, intuitivo, receptivo, amigo leal, que colabora sempre. O dia é do seu alerta, não viaje e cuide da saúde. C. 146 M. 0774