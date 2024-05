Horóscopo do dia: segunda-feira (27.05.24)

O geminiano adora se cercar de pessoas, desenvolvendo atividades grupais e convivendo com amigos conservadores. Sendo regido por Mercúrio o antigo mensageiro do Olimpo, você pense e age rapidamente, cansando-se fácil das coisas que está fazendo e buscando agilmente algo mais para ser feito.

Quem nasceu hoje

Têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas. Alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 17h46 e a rotina será imprescindível enquanto durar esse período negativo. Após esse horários nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos aquarianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – O Sol na sua terceira casa, é indício de um bom período para negociar, acertar o trabalho e conquistar a posição desejada. Boas ideias para aceitar parceria, incluindo com familiares. Amor feliz. C. 973 M. 3036

Touro – Você passa por um período de sucesso e tranquilidade em relação aos negócios e trabalho. Acerto rápido de todos os problemas financeiros. Evite a impaciência. Solução de seu caso de amor. Tente na loteria. C. 231 M. 4145

Gêmeos – Fase de agitação na vida, além do Sol, você conta com Vênus e Júpiter, que abrem espaço para o seu sucesso. Novidades no trabalho, negócios, no lar e em parcerias. Clima especial no amor. C. 642 M. 0386

Câncer – Neste período deve ser prudente com as finanças. Evite discussões e cobranças da família. Seja paciente, podem acontecer algumas intrigas no trabalho. Guarde segredo sobre seus negócios. C. 160 M. 8451

Leão – O seu astral esta ótimo para resolver os assuntos do trabalho. Sorte em questões de negócios e aumento nos lucros. Disposição para inovar e dar apoio à família. Ousadia em suas ações. Sensualidade no amor. C. 534 M. 1948

Virgem – Você esta voltado a resolver assuntos da família e acertar as finanças. Positivo para compras domésticas. Algumas exigências no trabalho. Grandes emoções no amor. Saúde equilibrada. C. 090 M. 7728

Libra – O clima no lar esta perfeito, os astros trazem uma grande transformação na vida familiar. Notícia agradável sobre as finanças, que voltam a crescer. Positivo para viagens, compras e acertos profissionais. C. 359 M. 4874

Escorpião – Nesta fase você estará pronto para realizar algumas mudanças em sua vida profissional e financeira. Colaboração da família. Descontração com sócios e superiores que o apoiam. Amor em paz. C. 487 M. 9963

Sagitário – Você terá um bom dia no trabalho e no lar. As desavenças no amor serão facilmente resolvidas. Energia e coragem não faltarão. Pense em novos negócios. Acertos com familiar. C. 717 M. 2504

Capricórnio – O seu dia ainda será no alerta, a Lua entra no seu signo a partir das 17h46. Adie viagens, compras, negócios com parentes e mudanças no lar. A pessoa amada estará tensa. Não abuse na alimentação. C. 506 M. 6217

Aquário – O início do dia indica um bom relacionamento no trabalho e com a família. Equilíbrio nas decisões financeiras. Ótimo para compras, negócios e solução de problemas do lar. Às 17h46 entrará no alerta. C. 814 M. 5607

Peixes – Bons momentos no lar, você passa tranquilidade a todos. Haverá vontade de organizar seu trabalho e conquistar novos negócios. Apoio de Virgem e Touro nas finanças. Paixão por Gêmeos. C. 125 M. 9792