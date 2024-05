Horóscopo do dia: sexta-feira (10.05.24)

Para o taurino a amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranqüila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os geminianos ainda passam o dia no alerta, e o indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, evite gastos em supérfluos. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – Sinal de felicidade, pode firmar acordos em equipe, resolver questões financeiras e usufruir do sucesso no trabalho. Vênus, faz você se sentir privilegiado no amor. Equilíbrio familiar. C. 993 M. 6108

Touro – Os astros estão em sintonia com você, então ative sua vida social e afaste as carências emocionais. A família, seu amor, todos estão em sintonia. Disposição para iniciar novos projetos. Saúde perfeita. C. 637 M. 2854

Gêmeos – Você deve segurar sua impulsividade e entender que o dia é de alerta. Evite viagens, compras e mudanças no trabalho ou negócios. Seja maleável. Sol e Lua, o desfavorecem. Amor exigente. C. 450 M. 9581

Câncer – Você passa bem o dia, ative seus negócios, trabalho e resolva todas as questões financeiras. Tranquilidade com a vida familiar. Saúde equilibrada. Programe o seu alerta, que tem início de madrugada. C. 813 M. 1776

Leão – Período para resolver assuntos pendentes no trabalho e conquistar novos negócios. Aumentam as oportunidades de sucesso. Na relação a dois um bom papo será tudo que precisa. C. 748 M. 3225

Virgem – Você passa por uma fase bem feliz, crescem as chances de progresso, amizades, equilíbrio familiar e muitas realizações financeiras. No amor, é só aproveitar. Positivo para viagens e compras. C. 557 M. 7728

Libra – Há boas chances de resolver os problemas financeiros e acertar as contas. Apenas evite ser tão exigente com a família. Relaxe e usufrua, e terá um ótimo fim de semana. Seu amor pede carinhos. C. 960 M. 2639

Escorpião – Dia que poderá contar com amigos, sócios ou superiores. Conseguirá se expressar bem e pode esperar por boas condições financeiras, inclusive no seu lar. Tranquilidade com seu amor. C. 042 M. 5946

Sagitário – Você estará motivado a resolver problemas do trabalho, colaboração espontânea, o que trará fácil o progresso. Conte com Áries, Touro e Aquário. No amor o tempo é de harmonia. Inicie tratamento de saúde. C. 681 M. 1419

Capricórnio – Novas oportunidades no trabalho e negócios. Seu prestígio social esta elevado. Positivo para compras, viagens e mudanças no seu lar. Momento em que haverá mais amor com seu par afetivo. C. 374 M. 4068

Aquário – O dia é indicado para resolver os problemas da família. Com tranquilidade encontrará apoio que necessita. Saia para compras domésticas e pensar em mudança de moradia. Clima de festa no amor. C. 856 M. 9891

Peixes – As esperanças na sua vida financeira estão renovadas. Dia para conquistar o sucesso nos negócios, acertos no trabalho e ter apoio que necessita. Saúde perfeita. Confie mais no seu amor. C. 125 M. 8344