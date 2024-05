Horóscopo do dia: sexta-feira (17.05.24)

O taurino busca segurança, assim com seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre partilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. Não consegue fazer mudanças, mesmo aquelas que são necessárias. Sente-se inseguro e fica mau-humorado quando tem problemas financeiros. O taurino é muito prático, sabe lidar bem com o dinheiro, mas deve ficar atento para não colocar sua felicidade apenas nos bens materiais.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os virginianos ainda passam o dia no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Procure deixar o ambiente de trabalho mais leve. No amor, a sutileza fará bem para você e a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Esta fase traz inovações no trabalho, progresso e um toque de colaboração no setor doméstico. Positivo para ampliar seus negócios. Saúde equilibrada. Amor poderoso. Verbo: eu quero. C. 569 M. 0270

Touro – A influência de Vênus, Sol, Mercúrio e Júpiter no seu signo indicam uma das melhores fases do ano. Trabalhe com determinação e usufruirá de boas condições financeiras. Amor com emoções. Verbo: eu tenho. C. 391 M. 9483

Gêmeos – Você esta a um passo de sair da fase negativa. Comece a se organizar para resolver os problemas e esperar o sucesso nos negócios e trabalho. Seu amor logo estará em harmonia. Verbo: eu vou. C. 118 M. 4794

Câncer – A fase é bem equilibrada, mas o ideal é se organizar para o período do inferno astral. Nada de abusos da saúde e alimentação. Por enquanto esta tudo bem. Amor otimista. Lar feliz. Verbo: eu sinto. C. 807 M. 2826

Leão – Dia que estará radiante com as vitórias que vem conseguindo nos negócios e trabalho. Não se deixe levar pela vaidade e continue evitando os invejosos. A família esta feliz. Amor exaltado. Verbo: eu sou. C. 952 M. 3341

Virgem – Você ainda passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios. Não realize compras e viagens. Complicações com a saúde. Amor confuso. Não discuta com a família. Verbo: eu analiso. C. 230 M. 8508

Libra – Dia positivo no trabalho, conseguirá vencer mais uma batalha. Pode negociar e tomar decisões de novos negócios e compras à prazo. Atritos com Capricórnio. Amor sensual e agitado. Verbo: eu amo. C. 196 M. 0782

Escorpião – A presença marcante de vários planetas no seu signo oposto traz mudanças no ritmo de trabalho e negócios. Suas ideias serão bem vindas para melhorar os ganhos. Amor compreensivo. Verbo: eu domino. C. 665 M. 9034

Sagitário – Período de progresso nos negócios, trabalho e de abertura para parcerias ou sociedade. A carreira profissional esta em destaque. Positivo para viagens e compras. Amor com apoio. Verbo: eu vejo. C. 409 M. 7651

Capricórnio – Você passa por um bom período, a influência de alguns planetas na sua quinta casa indicam progresso e chances de firmar novos negócios. Paz em família. Amor sensível e protetor. Verbo: eu posso. C. 781 M. 6949

Aquário – Dia que estará um tanto tenso, evite descontar na família. Resolva os problemas sem pedir apoio. As finanças estão bem, solução para este setor. Melhora a saúde. Lar feliz. Verbo: eu sei. C. 370 M. 5164

Peixes – Fase que esta bem, mas não deve abusar da sua saúde, evite a ansiedade e exageros alimentares. Sucesso com vendas e viagens. Colaboração no seu trabalho. Verbo: eu peço. C. 253 M. 1316