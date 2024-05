Horóscopo do dia: sexta-feira (31.05.24)

A monotonia é pior inimiga dos nativos de Gêmeos e a combate interessando-se por milhares de assuntos e atividades diferentes da mesma forma que a abelha e o colibri voam de flor em flor. A comunicação é regida por Mercúrio, de maneira que o ato de expressar uma opinião e conversar com as pessoas é uma motivação básica para você.

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os piscianos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Deixe as mudanças e acertos profissionais para quando estiver melhor posicionado. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família.

Áries – Fase que suas amizades darão muita força para que as finanças atinjam seus objetivos. Excelente para viagens, compras, negócios com Capricórnio e Leão. Surpresas no amor. Positivo para viagens. C. 089 M. 3791

Touro – Período de descontração, que deve trazer satisfação com o andamento dos negócios e trabalho. Bons momentos com a família. Conte com boa entrada de dinheiro. Alto astral com seu amor. Saúde perfeita. C. 746 M. 0324

Gêmeos – Você passa por uma fase de surpresas no lar e vida profissional. Influência positiva para viagens, decisões nos negócios e apoio que esperava. Alegrias com seu amor, Vênus traz paixão. C. 673 M. 8155

Câncer – A fase é de cuidados especiais com a saúde e vida profissional. O ideal é não passar dos limites com os gastos, se alimentar direito, não discutir com a família e muito menos com seu amor. C. 924 M. 3946

Leão – A influência atual dos astros trazem boas notícias nos negócios. Alto astral para acertar e renovar seus projetos. Não terá do que se queixar, é só aproveitar. Amor prometendo harmonia. Melhora a saúde. C. 820 M. 9602

Virgem – O período é positivo, pode levar adiante novos projetos de negócios e contar com o sucesso. Boas chances profissionais. Vá em frente com mudanças no lar. Cuide da saúde, evite frituras e gorduras. C. 599 M. 1983

Libra – Bom dia com a família, você se sente bem para acertar problemas financeiros do lar. Positivo para viagens, compras e decisões de moradia, pense em mudar de residência. Não seja ciumento no amor. C. 067 M. 6831

Escorpião – Você estará envolvido em resolver questões da família, conseguirá acertar tudo com facilidade. Não discuta com Áries e Peixes. Visite os amigos. Amor super movimentado. Saia para compras. C. 138 M. 9587

Sagitário – Dia bem movimentado para sair da rotina. Compras, viagens, passeios e encontro de amigos, aceite convite para festas e reuniões. Aproveite para fazer longas caminhadas. Amor suave. Tente na loteria. C. 701 M. 5460

Capricórnio – Seu trabalho esta bem colocado, pode fechar negócios e contar com apoio financeiro. A sua disposição física fará com que aceite convites de amigos. Explore seu poder mental e criativo. C. 374 M. 2018

Aquário – A Lua no seu signo traz vontade de sair da rotina, aproveite para resolver assuntos de negócios, compras e o trabalho. Os parentes estão ao seu lado. Vencerá situação delicada no amor. Tente na loteria. C. 415 M. 7278

Peixes – O seu alerta ainda trará preocupações, por isso controle os gastos e evite sair da rotina. Cuide do seu emocional. A pessoa amada estará um tanto desligada, não é nada grave. Adie viagens e compras. C. 553 M. 8409