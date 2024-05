Horóscopo do dia: terça-feira (21.05.24)

Os geminianos possuem inata compreensão da beleza das coisas, embora sua natural tendência seja a de tudo observar com crítica e ceticismo. Em virtude de sua inquietude e versatilidade, suas realizações muitas vezes serão truncadas ou incompletas. Dedicando-se às artes, qualquer que seja a modalidade, terão probabilidade de êxito certo, pois são dotados de grande sensibilidade e intuição.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesse período negativo. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. Não interfira na vida das pessoas à sua volta. Amor neutro. Saúde em baixa.

Áries – A boa novidade é Marte, seu planeta que continua trazendo oportunidades nos negócios e trabalho. Conte com o melhor. As finanças estão protegidas. Apoio no seu lar. Amor em clima de paixão. C. 756 M. 1708

Touro – Os astros estão a favor de iniciativas para abrir frentes de negócios e trabalhos. Chances de novas parcerias ou sociedade comercial. Alegrias no lar. Aproveite, mas não abuse na saúde, pratique esporte. C. 465 M. 6096

Gêmeos – Ótimo período para resolver questões da vida profissional. Esqueça os problemas e aproveite sua capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. No amor o ideal é carinhos e compreensão. C. 519 M. 2853

Câncer – Período em que o Sol transita na sua 12ª casa, fica evidente que deve ser determinado para vencer os impasses no trabalho e no lar. Não deixe as energias negativas tomarem conta de sua vida. C. 175 M. 5169

Leão – Dia que haverá novas energias tomando conta da sua vida profissional e financeira. Conseguirá acertar as contas e abrir novas frentes de ganho. Procure ser atencioso com a família. Vênus, traz amor e saúde. C. 842 M. 7371

Virgem – A influência do Sol, Vênus e Mercúrio na sua nona casa é indício que você passa por um ótimo período. Aproveite e resolva já o setor de trabalho e conte com o equilíbrio financeiro. Apoio do seu amor. C. 605 M. 6682

Libra – Você esta bem e, terá naturalmente um período tranquilo. Conseguirá resolver os assuntos do setor financeiro e pagar as contas. No amor esteja pronto para viver tranquilo e com muita paixão. C. 409 M. 1610

Escorpião – Dia de alerta, portanto evite mudanças nos negócios, trabalho e setor doméstico. Continue atento para evitar os invejosos. Mas, Vênus protege o setor afetivo. Não discuta com a família. C. 396 M. 8723

Sagitário – Dia em que terá a chance de iniciar sociedade e acertos profissionais para os que são funcionários. Sucesso com empréstimos. Conquista importante da família. Melhoria no amor. Dê apoio à Escorpião e Gêmeos. C. 987 M. 3544

Capricórnio – Aproveite o astral da sorte para acertar, renovar ou iniciar novo trabalho. Solução de problema familiar. Apenas evite abusar na alimentação. Astral maravilhoso no amor. C. 027 M. 9992

Aquário – A influência traz inspiração para acertar assuntos da família. Apoio para suas ideias que trarão chances de firmar as finanças. Positivo para viagens e compras. Surpresas do seu amor. Tente na loteria. C. 734 M. 2489

Peixes – Você precisa ser determinado nos problemas domésticos. Evite desavenças, mostre seu carinho a todos. Reencontro agradável de amigos. Saúde em ordem. Intuição forte no amor, vem carinhos. C. 250 M. 0231