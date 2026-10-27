Diggo se apresenta pela primeira vez em Cachoeiro neste sábado (31)
Os ingressos já estão no terceiro lote e, segundo a organização, a previsão é de que se esgotem até o fim de semana.
Uma das grandes revelações do pagode nacional, Diggo desembarca no Espaço Beach, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (31), em sua primeira turnê pelo Espírito Santo.
Com voz marcante, muito carisma e sucessos como “Hipnotiza”, “Fogo e Gasolina” e “Cerveja Gelada e Batucada”, Diggo vive uma nova fase nos palcos e promete uma apresentação envolvente, misturando pagode, samba, brasilidade e grandes hits.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A expectativa para essa estreia é grande. Os ingressos já estão no terceiro lote e, segundo a organização, a previsão é de que se esgotem até o fim de semana.
Portanto, prepare-se para uma noite de muito pagode, sucessos para cantar junto e energia lá em cima. Garanta seu ingresso e para curtir esse sucesso inédito no Espaço Beach.
Serviço
Diggo – no Espaço Beach
- Data: Sábado – 31 de outubro
- Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/diggo-no-beach-espaco-beach-cachoeiro/3597228?share_id=copiarlink
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