Aqui Notícias
Shows

Diggo se apresenta pela primeira vez em Cachoeiro neste sábado (31)

Os ingressos já estão no terceiro lote e, segundo a organização, a previsão é de que se esgotem até o fim de semana.

Foto: Divulgação

Uma das grandes revelações do pagode nacional, Diggo desembarca no Espaço Beach, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (31), em sua primeira turnê pelo Espírito Santo.

Com voz marcante, muito carisma e sucessos como “Hipnotiza”, “Fogo e Gasolina” e “Cerveja Gelada e Batucada”, Diggo vive uma nova fase nos palcos e promete uma apresentação envolvente, misturando pagode, samba, brasilidade e grandes hits.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A expectativa para essa estreia é grande. Os ingressos já estão no terceiro lote e, segundo a organização, a previsão é de que se esgotem até o fim de semana.

Portanto, prepare-se para uma noite de muito pagode, sucessos para cantar junto e energia lá em cima. Garanta seu ingresso e para curtir esse sucesso inédito no Espaço Beach.

Serviço

Diggo – no Espaço Beach

  • Data: Sábado – 31 de outubro

Leia também: Gabriela Melim se apresenta no Deck House, em Cachoeiro, no dia 5 de dezembro

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimDiggoEspaço Beach

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes