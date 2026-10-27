Gabriela Melim se apresenta no Deck House, em Cachoeiro, no dia 5 de dezembro

O bar e restaurante Deck House, em Cachoeiro de Itapemirim, será palco de uma noite especial no dia 5 de dezembro de 2026 (sábado), com a apresentação da cantora e compositora Gabriela Melim, uma das vozes mais marcantes da nova geração da música brasileira.

Conhecida nacionalmente por sua trajetória como integrante do trio Melim, formado ao lado dos irmãos Diogo e Rodrigo, Gabriela conquistou o público com sua voz suave, carisma e interpretações que transitam entre o pop, o reggae e a MPB.

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A apresentação promete proporcionar ao público capixaba uma experiência musical intimista e envolvente, em um ambiente que combina gastronomia, entretenimento e música ao vivo.

Dos sucessos do Melim à carreira solo

Durante sua passagem pela banda Melim, Gabriela participou de alguns dos maiores sucessos da música pop brasileira dos últimos anos, como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Dois Corações”, “Peça Felicidade” e “Gelo”. As canções conquistaram milhões de ouvintes, ajudando a transformar o trio em um fenômeno nacional.

A trajetória da banda também foi marcada por apresentações em grandes eventos, como o Rock in Rio, e indicações ao Grammy Latino, consolidando o reconhecimento artístico dos três irmãos.

Em 2024, Gabriela iniciou oficialmente sua carreira solo, apresentando uma identidade musical ainda mais pessoal, com o lançamento do álbum “Gabriela”, que trouxe canções como “Saudade Sussurrou” e “Até o Topo do Mundo”.

Em 2026, a artista abriu um novo capítulo de sua trajetória com o projeto “Escapismo”, ampliando seu repertório e reafirmando sua versatilidade como cantora e compositora.

O show no Deck House será uma oportunidade para os fãs acompanharem de perto essa nova fase, além de relembrarem as músicas que marcaram a trajetória da artista e conquistaram o público brasileiro.

Venda de mesas começa em 6 de novembro

Para receber Gabriela Melim, o Deck House adotará um formato de comercialização direta de mesas, oferecendo ao público a possibilidade de organizar antecipadamente sua participação no evento.

As vendas terão início no dia 6 de novembro de 2026 (sexta-feira) e serão realizadas exclusivamente por meio do Instagram oficial do Deck House.

A proposta é proporcionar uma experiência diferenciada, unindo o conforto do espaço à proximidade com a artista, em uma noite que promete movimentar a agenda cultural e de entretenimento de Cachoeiro de Itapemirim e região.

Serviço

Show Gabriela Melim — Deck House

Sábado, 5 de dezembro de 2026

Deck House — Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Abertura dos portões: 18h30

Horário anunciado do show: 20h30

Início das vendas: 6 de novembro de 2026

Reservas e vendas de mesas diretamente pelo Instagram do Deck House.

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