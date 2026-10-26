Praia Central de Marataízes recebe festival gratuito com música e gastronomia

Marataízes recebe entre sexta-feira (30) e domingo (1º ) a Feira Capixaba de Negócios (FECAP). Programação gratuita que reúne música ao vivo, gastronomia, artesanato e oportunidades de negócios.

A iniciativa pretende movimentar a economia local fora da alta temporada, aproximando micro e pequenos empreendedores de novos consumidores. O público poderá visitar os espaços comerciais, experimentar diferentes opções gastronômicas e acompanhar os shows sem pagar entrada.

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A estrutura contará com 22 estandes destinados a microempreendedores individuais (MEIs), que vão apresentar produtos de artesanato, moda autoral, artes visuais, literatura, decoração e agroindústria familiar.

Outros 23 espaços serão dedicados à gastronomia, com opções como hambúrgueres artesanais, churrasco, petiscos, massas, comida oriental e doces.

Além da comercialização de produtos, os expositores receberam capacitação prévia do Sebrae para fortalecer seus negócios e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela feira.

Confira a programação de shows da FECAP Marataízes

A programação musical reúne diferentes estilos, do samba e pagode ao rock, sertanejo e forró. Também estão previstos tributos a nomes conhecidos da música brasileira.

Programação

Sexta-feira (30/10) | 18h às 23h

Andressa Peres: Brasilidades

La Familia 028: Tributo a Charlie Brown Jr.

Sábado (31/10) | 17h às 23h

Ligação Direta: Pop rock

Grupo Colaê: Samba e pagode

Wávila: Pop e brasilidades

Domingo (1º/11) | 17h às 23h

Matheus Santana: Sertanejo e forró

Cadu Caruso: Tributo a Cazuza

Feira busca fortalecer pequenos negócios em Marataízes

A FECAP é uma iniciativa itinerante voltada ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios capixabas. A proposta é criar oportunidades comerciais para pequenos negócios e, ao mesmo tempo, oferecer lazer e entretenimento para moradores e turistas.

Em Marataízes, a feira também busca estimular a circulação de consumidores no comércio local, valorizando os empreendedores e os talentos culturais da região.

O evento é realizado pela Prefeitura de Marataízes e pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), com apoio institucional e fomento do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). A promoção é do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026

Local: Praça Ricardo Gonçalves, Praia Central de Marataízes, na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, Centro

Horários de funcionamento:

Sexta-feira: 18h às 23h59

Sábado: 17h às 23h59

Domingo: 17h às 23h

Entrada gratuita em todos os dias