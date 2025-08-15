9 destinos incríveis no ES que parecem de outro mundo e você precisa conhecer

O Espírito Santo é um estado que surpreende em cada detalhe. Muito além das praias, montanhas e da natureza exuberante, ele guarda cenários únicos e histórias que impressionam até os viajantes mais experientes.

Imagine uma pedra capaz de mudar de cor 36 vezes ao dia. Parece impossível? No Espírito Santo, ela existe. Ou um vilarejo inteiro que desapareceu sob a areia na década de 1960. Também é real. E que tal visitar o primeiro mosteiro zen da América Latina ou caminhar por uma ilha coberta por samambaias gigantes? Pois é, tudo isso está aqui!

Leia também: Sabores do Caparaó leva gastronomia e música a Muniz Freire na próxima semana

Para quem busca roteiros diferentes e experiências que fogem do óbvio, o Espírito Santo oferece muito mais do que os cartões-postais famosos. São cidades bem estruturadas, praias paradisíacas, trilhas, cachoeiras e recantos pouco explorados que merecem entrar na sua lista de viagens.

Seja para um fim de semana ou uma longa aventura, este estado é um convite aberto para se surpreender — e a cada visita descobrir que ainda há muito mais por conhecer.

Qual o ponto turístico mais visitado no Espírito Santo?

Foto: Jeferson Pancieri / Setur

O Convento da Penha é o ponto turístico mais visitado no Espírito Santo. Localizado no bairro de Vila Velha, ele é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil e oferece uma vista privilegiada da capital Vitória. Outro lugar que atrai muitos turistas é o Parque Estadual da Pedra Azul, no município de Domingos Martins. Primeiramente, o local é o destino perfeito para a prática do ecoturismo, mas também é um dos lugares para viagens românticas no ES.

Lugares para conhecer no Espírito Santo

Parque Estadual da Pedra Azul

Lugares para conhecer no Espírito Santo – Foto: Rolf Gustaf Odelius/Wikimedia Commons

O Parque Estadual da Pedra Azul fica localizado no município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. A apenas 50 km de Vitória, o local possui 1240 hectares, dos quais uma parte fica aberta para visitação. Sua atração principal é a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa com 1822 metros de altura que ganha mais de 36 tonalidades durante o dia por conta da incidência solar, um dos grandes destaques turísticos do Espírito Santo. Ao seu lado está a também famosa Pedra do Lagarto que, de fato, faz lembrar o formato de um lagarto subindo a pedra.

As trilhas do parque são bem sinalizadas e o percurso total dura aproximadamente três horas de caminhada. Entre as trilhas mais famosas estão as que levam até nove piscinas naturais, formadas pelo vento e pela chuva, além da trilha que vai até a própria Pedra Azul e a um mirante. Para quem estiver no local, vale aproveitar o passeio e visitar a Rota do Lagarto, uma estradinha que concentra diversos restaurantes e pousadas repletos de charme, além de vistas maravilhosas da pedra. Entre julho e agosto, as cerejeiras enfeitam a paisagem repletas de flores, transformando a Pedra Azul em um lugar ainda mais incrível para fotos e para passear em família.

Itaúnas

Praias no Espírito Santo – Foto: Carlos Fim/Wikimedia Commons

Em Itaúnas, divisa do Espírito Santo com a Bahia, há um verdadeiro paraíso. Descoberto por mochileiros nos anos 80, ele é um vilarejo simples que concentra um visual rústico rodeado por manguezais, riachos, muita natureza preservada e uma atmosfera despretensiosa, onde o forró rola solto até o amanhecer. Por isso, está entre os lugares para conhecer no ES à noite.

Como se não bastasse, a praia de mesmo nome exibe dunas que chegam a atingir até 40 metros de altura. É necessário atravessar os grandes montes de areia para acessar a faixa de areia e o mar, mas o resultado é compensador. Há, ainda, ruínas de uma antiga vila de pescadores que foi soterrada pela areia na década de 60 e ainda deixa seus vestígios. Com muita paz, tranquilidade, um visual incrível e muita rusticidade, Itaúnas é, sem dúvida, um lugar que você não vai acreditar que existe no Espírito Santo.

Praia dos Padres (Guarapari)

Destinos para conhecer no ES – Foto: Joalpe/Wikimedia Commons

A cidade de Guarapari, a pouco mais de uma hora de carro de Vitória, concentra algumas das praias mais famosas do Espírito Santo: a praia dos Padres é uma delas. Tranquila e remota, seu acesso é realizado por meio de uma plataforma de madeira bem tranquila de atravessar. O mar, com poucas ondas e águas cristalinas, é perfeito para mergulhar e depois descansar debaixo das sombras formadas pelas castanheiras que ficam pela orla.

Além disso, muitas pedras enfeitam o entorno da praia e, de cima delas, o visitante pode clicar as melhores fotos do lugar. Por se tratar de um local praticamente intocado pelo homem, não há estrutura de bares ou restaurantes, por isso é sempre bom levar alguns alimentos ou bebidas para se prevenir. Mas também por esse motivo é um dos lugares desconhecidos mais interessantes para visitar no Espírito Santo.

Ilha de Trindade

Lugares no Espírito Santo – Foto: Marinha do Brasil/Wikimedia Commons

Imagine uma ilha de Lost em pleno Espírito Santo. Localizada a aproximadamente 1.100 quilômetros do continente, área que pertence ao município de Vitória, está a Ilha de Trindade. O lugar é conhecido por ser a ilha mais remota do Brasil e a maior reserva marinha de todo o Atlântico, já que concentra uma rica biodiversidade.

A ilha ainda abriga espécies endêmicas, que só existem lá, como o caranguejo-amarelo e bosques de samambaias gigantes com mais de 5 metros de altura. E tem mais: a África fica a apenas 2400 quilômetros da ilha, que atualmente serve como base militar da Marinha Brasileira. Por se tratar de uma unidade de conservação, turistas não podem acessar o local, portanto, o que resta é admirar esse paraíso pelas fotos.

Mosteiro Zen Morro da Vargem

Mosteiro Zen Morro da Vargem, no ES – Foto: Divulgação

O Mosteiro Zen Morro da Vargem, que está localizado no município de Ibiraçu, a 70 quilômetros de Vitória, é considerado o primeiro mosteiro zen-budista da América Latina. Construído em 1974, o local fica a cerca de 350 metros de altura e possui uma vista incrível para as belezas naturais de Ibiraçu. Com um forte trabalho de preservação ambiental, o mosteiro possui uma grande área de mata preservada, o que ajuda a criar um ambiente de silêncio e contemplação da natureza.

Entre os destaques para admirar no mosteiro está um túnel com 108 Toriis, que representam a abertura para um estado divino. Há também o maior jardim Zen já construído no mundo, além de 15 grandes estátuas de Buda. O mosteiro recebe visitantes somente aos domingos, mas também é possível participar de retiros espirituais que acontecem algumas vezes por ano, cujas inscrições podem ser realizadas no site oficial. E, atualmente, ele é um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.

Cachoeira da Matilde

Lugares para conhecer no Espírito Santo – Foto: Cleferson Comarela/Wikimedia Commons

A apenas 90 km de Vitória, na cidade de Alfredo Chaves, está o distrito de Matilde e a famosa cachoeira que leva o mesmo nome, também conhecida como Cachoeira Engenheiro Reeve. O caminho até a cachoeira é todo calçado, com uma passarela de acesso em um trecho de mata preservada. Ao chegar, a imponente queda d’água impressiona pelos seus 70 metros, ficando entre uma das maiores cachoeiras do estado.

Apesar de não ter acesso para banho, os mais corajosos aproveitam suas paredes rochosas, sobretudo para a prática de rapel. Antes da cachoeira, um pequeno rio forma uma espécie de praia de água doce, conhecida como “prainha”. Além da Cachoeira de Matilde e da prainha, no mesmo circuito, conhecido como Caminho das Águas, é possível visitar também a Estação Ferroviária de Matilde, o túnel encantado, um mirante que dá vista para um vale, assim como outras cachoeiras.

Falésias de Marataízes

Lugares para visitar no Espírito Santo – Foto: Asscom/Setur ES

A Praia das Falésias, como o próprio nome indica, exibe paredões íngremes que chegam a atingir 40 metros de altura. A pouco mais de 2 horas de Vila Velha, é um destino acessível e paradisíaco. Não há muita sombra e nem infraestrutura de quiosques e restaurantes, mas quando se está lá esse detalhe se torna indiferente, uma vez que a vista é compensada por um visual rústico, vegetação de restinga e vistas incríveis. Como uma espécie de brinde, ao lado da praia também há uma lagoa tranquila com águas azuis, outro ótimo motivo para tomar um banho refrescante. Não por menos, este é um dos lugares incríveis para conhecer no Espírito Santo.

Pedra Roxa (Ibitirama)

Destinos turísticos no Espírito Santo – Foto: Aldair Geraldo Silva/Wikimedia Commons

Pedra Roxa é o distrito que pertence ao município de Ibitirama, a aproximadamente 220 km da capital Vitória. Conhecido por ser um forte produtor de café, o vilarejo revela grandes belezas naturais, especialmente cachoeiras e poços para banho. Na extensão do rio que corta a cidade é possível encontrar diversas corredeiras e quedas com águas cristalinas. A maioria se encontra dentro de propriedades particulares, sendo necessário pagar uma pequena taxa para acesso.

Uma das cachoeiras mais famosas da região é a Cachoeira da Pedra Roxa, localizada em uma propriedade conhecida por Sítio da Onça. Com águas calmas e cristalinas com tom esverdeado, o lugar lembra uma piscina e atrai muitos visitantes no verão. Já o Poço do Douglas, localizado dentro do camping e pousada Recanto Cabaceira, possui uma grande área para banho rodeado por rochas que formam um cenário perfeito. Por isso, é um dos lugares para relaxar no Espírito Santo.

Pico da Bandeira

Lugares no Espírito Santo – Foto: Frtelles/Wikimedia Commons

Situado entre o Espírito Santo e Minas Gerais, o Pico da Bandeira ocupa o posto de terceira maior montanha do Brasil, com 2.890 metros de altura. A caminhada até o cume por meio de trilhas íngremes pode partir de Alto Caparaó, em Minas, e tem duração de 7 horas (14h no total, ida e volta). Já o acesso por Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, é mais curto, com 9 km no total, ida e volta. Apesar das trilhas sinalizadas por todo o caminho, ambos trajetos exigem muito preparo – vale contratar um guia credenciado.

Quem encara a aventura, recebe, claro, várias recompensas: natureza exuberante, montanhas e cachoeiras. Muitas pessoas acabam passando a noite em acampamentos localizados no alto da montanha e, de manhã, a vista junto ao nascer do sol é impressionante. E esse é, com certeza, um dos lugares no Espírito Santo que você não vai acreditar que existem. Vale a pena conferir.