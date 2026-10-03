Águas cristalinas, trilhas e quedas gigantes: conheça 10 cachoeiras do Espírito Santo

Conhecido por suas praias e montanhas, o Espírito Santo também abriga algumas das cachoeiras mais belas do Brasil. De norte a sul, o estado revela uma sequência de quedas d’água ideais para quem busca contato com a natureza, trilhas, banhos refrescantes e momentos de sossego.

São opções para todos os perfis de visitantes, desde famílias em busca de lazer até aventureiros que gostam de rapel e escalada.

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Confira uma seleção de cachoeiras imperdíveis para conhecer no Espírito Santo!

Hidrolândia – Iúna

Foto: Divulgação

Localizada na cadeia de montanhas do Caparaó, a Hidrolândia é um complexo natural com mais de 200 hectares de Mata Atlântica preservada. O espaço conta com camping, bangalôs, restaurante e lanchonete. As principais atrações são as duas cachoeiras de águas cristalinas e o famoso Poço do Egito, cartão-postal da região.

A entrada custa R$ 20 por pessoa, com meia para maiores de 60 anos e gratuidade para crianças de até nove anos. O parque funciona todos os dias, das 8h às 17h, com aviso prévio para visitas durante a semana.

Trilha das Cachoeiras – Divino de São Lourenço

Foto: Divulgação

No distrito de Patrimônio da Penha, a Trilha das Cachoeiras reúne uma sequência de belezas naturais no coração do Caparaó. O percurso inclui quedas como Vó Tuti, Caldeirão das Delícias, Arco-Íris, Portal do Céu e Poço dos Curumins.

A região tem boa estrutura para receber turistas, com pousadas, restaurantes e áreas de camping. É o destino ideal para quem busca um roteiro completo de natureza, trilhas e descanso.

Cachoeiras de Santa Leopoldina

Foto: Divulgação

Conhecida como a “Filha do Sol e das Águas”, Santa Leopoldina reúne mais de 40 cachoeiras e corredeiras. Três delas são paradas obrigatórias:

Cachoeira Moxafongo: dentro do Eco Parque Moxafongo, funciona aos fins de semana e feriados, das 8h30 às 17h. Entrada: R$ 20.

Cachoeira Véu de Noiva: com pousada, bar e restaurante, abre todos os dias das 8h às 17h. Entrada: R$ 12.

Cachoeira Rio do Meio: com salva-vidas, churrasqueiras e área de camping, cobra R$ 30 por adulto e meia-entrada para crianças.

Cachoeira da Fumaça – Alegre

Foto: Karolina Gazoni/Asscom Iema

Com 144 metros de altura, a Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é a maior do Espírito Santo. Localizada dentro do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, tem acesso gratuito e dispensa agendamento.

Além da vista impressionante, o visitante pode praticar rapel, escalada e banho nas piscinas naturais formadas pelas quedas. É um passeio completo para os amantes da natureza e da aventura.

Cachoeira Alta e Bom Jardim – Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Yuri Barichivich / Setur

Em Cachoeiro de Itapemirim, duas cachoeiras se destacam:

Cachoeira Alta: uma das maiores do estado, com 100 metros de altura, ideal para escalada e rapel. A entrada custa R$ 5.

uma das maiores do estado, com 100 metros de altura, ideal para escalada e rapel. A entrada custa R$ 5. Cachoeira de Bom Jardim: menor, mas com estrutura completa e entrada gratuita, oferece churrasqueiras, banheiros e bar com porções e bebidas.

Cachoeira Engenheiro Reeve (Matilde) – Alfredo Chaves

Foto: Divulgação/PMAC

Também chamada de Cachoeira de Matilde, tem 70 metros de altura e é uma das mais impressionantes do Espírito Santo. Apesar de não permitir banho, encanta pela força das águas e pelo visual dos mirantes, que garantem fotos inesquecíveis. O acesso é gratuito.

Cachoeira de Angeli – Linhares

Foto: Divulgação

No distrito de São Rafael, a Cachoeira de Angeli é ideal para famílias. O espaço oferece estacionamento, piscina, quiosques e área de churrasco. A entrada é gratuita, mas o uso da piscina custa R$ 12.

Cachoeira do Turco (Buenos Aires) – Guarapari

Foto: Reprodução

No interior de Guarapari, a Cachoeira do Turco — ou de Buenos Aires — é uma ótima alternativa às praias. O local funciona todos os dias das 8h às 17h, com área de camping e estacionamento. Entrada: R$ 5 por pessoa.

Cachoeira do Aloísio e Parque Túnel da Alegria – Viana

Foto: Divulgação

Em Viana, duas opções garantem diversão para toda a família:

Cachoeira do Aloísio: aberta diariamente das 7h às 20h, cobra R$ 10 de entrada e permite levar alimentos.

aberta diariamente das 7h às 20h, cobra R$ 10 de entrada e permite levar alimentos. Parque Túnel da Alegria: com piscinas e toboágua, abre das 8h às 17h. Entrada: R$ 15 durante a semana e R$ 20 nos fins de semana.

Cachoeira do Country Club – Santa Teresa

Foto: Divulgação

Em meio às montanhas de Santa Teresa, a Cachoeira do Country Club é um refúgio tranquilo, com piscina natural e bar. Funciona nos fins de semana e feriados, das 8h às 18h, e a entrada custa apenas R$ 5.