Nos Trilhos de Araguaya reúne museus, cultura italiana e história em Marechal Floriano
O distrito mantém viva parte importante da história dos imigrantes que chegaram à região e reúne casarões antigos, manifestações culturais, gastronomia típica e museus.
Entre montanhas, construções históricas e paisagens que convidam a desacelerar, Marechal Floriano reúne atrativos para quem busca um passeio diferente no Espírito Santo. Um dos roteiros que ajudam a revelar esse lado do município é o Nos Trilhos do Araguaya, circuito que mistura memória ferroviária, cultura e tradições locais.
Ao todo, o roteiro reúne 28 pontos de visitação. A experiência passa por locais ligados à história da ferrovia e também por espaços que preservam a influência das culturas italiana e alemã na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Araguaya é uma das principais paradas desse passeio. O distrito mantém viva parte importante da história dos imigrantes que chegaram à região e reúne casarões antigos, manifestações culturais, gastronomia típica e museus.
Entre os atrativos estão cinco museus, incluindo o Museu da Imigração Italiana. Cada parada ajuda o visitante a conhecer um pouco mais sobre as famílias, os costumes e as tradições que ajudaram a formar a identidade local.
Turismo em Araguaya
A antiga Estação Ferroviária de Araguaia também chama atenção. Foi pelos trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina que muitos imigrantes chegaram à região. O prédio ainda preserva a grafia histórica “Araguaya” e atualmente funciona como centro de informações turísticas e ponto de venda de produtos locais.
Para quem gosta de combinar cultura com natureza, Marechal Floriano ainda oferece trilhas ecológicas, mirantes, opções de rapel e orquidários. O município também abriga o único zoológico do Espírito Santo.
Com pousadas acolhedoras, paisagens serranas e uma forte ligação com a história dos imigrantes, Marechal Floriano oferece um roteiro que vai além de uma simples visita. O circuito Nos Trilhos do Araguaya convida o turista a percorrer memórias, sabores e cenários que ajudam a contar a história das montanhas capixabas.
Para quem procura um passeio de fim de semana com história, cultura e contato com a natureza, o destino reúne diferentes experiências em um só roteiro.
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