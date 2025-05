Alfredo Chaves é destino para quem busca natureza, aventura e sabores

Com paisagens de tirar o fôlego, cachoeiras cristalinas, esportes radicais e delícias da roça, Alfredo Chaves vem se consolidando como um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo para quem quer viver experiências autênticas em meio à natureza. A 80 km da capital do Estado, Vitória, o município é roteiro certo para aproveitar o feriado.

Localizada nas montanhas capixabas, a cidade oferece uma combinação única de belezas naturais e hospitalidade. Para os amantes do turismo de aventura, o município é referência: aqui é possível praticar voo livre, rapel, trilhas ecológicas e banho de cachoeira em cenários impressionantes. As quedas d’água como as do Engenheiro Reeve e da Vovó Lúcia são paradas obrigatórias para quem visita a região.

A rede de hospedagem também é um atrativo à parte. As pousadas espalhadas pelas comunidades do interior oferecem conforto, tranquilidade e aquele clima aconchegante da roça. Muitas delas estão integradas às rotas turísticas e contam com café da manhã colonial, preparado com produtos típicos da região.

Agroturismo em Alfredo Chaves

Além disso, o turismo rural tem ganhado força com as agroindústrias familiares, que abrem suas portas para visitantes conhecerem de perto o processo de produção de bolos caseiros, biscoitos, pães, geleias, cavaco e tantas outras delícias feitas com ingredientes frescos, colhidos ali mesmo. É uma verdadeira imersão na cultura e nos sabores do interior capixaba.

Alfredo Chaves é o lugar ideal para quem busca descanso, aventura e conexão com a natureza e com as tradições locais. Um convite ao turismo sustentável, à valorização da agricultura familiar e ao encantamento em cada cantinho do município.

