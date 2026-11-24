Conhecer Vitória para além dos tradicionais cartões-postais é a proposta de uma iniciativa que une arte, cultura e turismo de base comunitária. Sete bairros da capital capixaba estão ganhando galerias de arte a céu aberto, com pinturas que convidam os visitantes a explorar novos cenários e descobrir histórias pouco conhecidas da cidade.

Muros e escadarias ganharam cores e passaram a retratar personagens históricos, manifestações culturais, elementos da natureza e símbolos da identidade de cada comunidade.

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As intervenções integram o projeto Vizinho das Cores, que amplia as possibilidades de experiências turísticas na capital e valoriza o protagonismo dos moradores.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e tem realização do Instituto de Promoção da Cidadania e Turismo, em parceria com o Instituto Vizinho da Arte, sob a liderança do morador e diretor Leandro Mello.

O artista visual capixaba Nico GDT assina as pinturas, desenvolvidas a partir de referências apresentadas pelas próprias comunidades.

“O turismo acontece nos territórios e é feito, antes de tudo, pelas pessoas que vivem neles. Esse projeto mostra a riqueza cultural, a história e a identidade das comunidades de Vitória, valorizando seus moradores e suas manifestações artísticas”, destaca o secretário de Estado do Turismo, Luciano Machado.

Sete bairros para descobrir um novo lado de Vitória

Cada intervenção artística revela particularidades dos bairros capixabas. As pinturas resgatam memórias, tradições e aspectos culturais que podem integrar novas experiências turísticas.

Ilha das Caieiras

Conhecida pela relação com a pesca e pela gastronomia capixaba, a Ilha das Caieiras ganha mais um atrativo cultural. Em uma área de aproximadamente 700 metros quadrados, o mural do Beco do Caboré homenageia Laura Correia dos Santos, a Tia Laura, professora de 95 anos que marcou gerações na comunidade.

A obra também reúne referências à cultura e à natureza local, como desfiladeiras, pescadores, guaiamuns, garças, golfinhos e tartarugas. A ancestralidade indígena e a lenda do pássaro de fogo, associada ao Mestre Álvaro, complementam a composição.

Caratoíra

Em Caratoíra, as pinturas valorizam a identidade cultural e a autoestima dos moradores. Entre as imagens estão um menino em oração, uma menina sorridente e casas coloridas que remetem à paisagem do bairro.

Com nome de origem indígena que significa “montes altos”, a comunidade guarda importantes referências culturais de Vitória. O bairro é o berço da escola de samba Novo Império, fundada em 1973, e abriga o tradicional Clube Náutico do Brasil.

Morro do Romão

No Morro do Romão, a arte urbana convida à reflexão sobre transformação. O mural apresenta três mulheres e uma borboleta, símbolo das mudanças e das novas perspectivas vivenciadas pelos moradores.

Cruzamento

A história de Vitória ganha espaço nas pinturas do bairro Cruzamento. Crianças jogando bola, uma passista de escola de samba e um antigo bondinho compõem o cenário.

A obra resgata a memória do transporte que ligava Vila Velha a Vitória e dos antigos caminhos em direção a Jucutuquara e à Praia do Suá.

Jesus de Nazareth

A pesca, a gastronomia e a cultura capixaba inspiram as intervenções em Jesus de Nazareth. As pinturas retratam as mãos de um pescador costurando uma rede, além de referências à moqueca capixaba e à fauna marinha.

Outro painel apresenta um menino tocando violino, simbolizando as possibilidades de acesso à cultura, à música e à arte.

Jaburu

No bairro Jaburu, o destaque fica por conta da ave que dá nome à comunidade. Também conhecida como tuiuiú, a espécie inspira uma pintura que desperta a curiosidade sobre a origem do nome do bairro e sua relação com a natureza.

A comunidade fica próxima a uma das maiores áreas de manguezal urbano do país.

Bonfim

Em Bonfim, os visitantes encontram a representação do Menino Rei. Inspirada em um poema de Leonardo Boff, a pintura apresenta uma criança com uma coroa, simbolizando esperança, sonhos e futuro.

Turismo comunitário amplia experiências na capital capixaba

Mais do que transformar a paisagem urbana, o projeto Vizinho das Cores abre possibilidades para a criação de roteiros culturais, caminhadas guiadas e experiências conduzidas pelos próprios moradores.

A proposta do turismo de base comunitária é aproximar os visitantes da realidade local, permitindo que conheçam tradições, modos de vida e histórias a partir da perspectiva de quem vive nesses territórios.

Além disso, a atividade pode gerar oportunidades econômicas e sociais para as comunidades.

Com as galerias de arte a céu aberto, Vitória amplia seu potencial turístico e convida os visitantes a conhecer uma capital que vai além das praias e dos cartões-postais tradicionais, com experiências marcadas pela criatividade, pela memória e pela diversidade cultural.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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