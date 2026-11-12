Belo Horizonte no Espírito Santo? Conheça esse destino surpreendente em Anchieta
Com raízes portuguesas, o lugar reúne tradições culturais, gastronomia artesanal e paisagens naturais que convidam os visitantes a explorar o turismo rural e comunitário.
Quem deseja conhecer novos destinos no Espírito Santo pode encontrar uma experiência diferente em Belo Horizonte, comunidade localizada no município de Anchieta, no Sul do Estado. Com raízes portuguesas, o lugar reúne tradições culturais, gastronomia artesanal e paisagens naturais que convidam os visitantes a explorar o turismo rural e comunitário.
Diferentemente da capital mineira, a Belo Horizonte capixaba oferece uma experiência ligada à tranquilidade do interior e à preservação da história local. Por lá, o turista pode conhecer de perto os costumes de famílias descendentes de portugueses e descobrir como a comunidade mantém vivas suas tradições ao longo das gerações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Um dos destaques culturais é o grupo de dança Brandarinos, responsável por preservar e apresentar danças folclóricas portuguesas. As manifestações fazem parte da identidade da comunidade e proporcionam aos visitantes uma oportunidade de conhecer a influência europeia na formação cultural da região.
A gastronomia também integra o roteiro turístico. As agroindústrias familiares produzem alimentos artesanais que valorizam os sabores e os conhecimentos transmitidos entre gerações. Para quem gosta de descobrir a culinária local, a visita representa uma oportunidade de conhecer produtos feitos na própria comunidade.
Monte Urubu: natureza e aventura em Belo Horizonte
Além da herança portuguesa, Belo Horizonte reserva atrativos para quem busca contato com a natureza. Um dos principais é o Monte Urubu, que reúne paisagens panorâmicas e possibilidades de atividades ao ar livre.
O local atrai visitantes interessados em caminhadas e trilhas em meio à vegetação. Durante o percurso, é possível contemplar as paisagens naturais da região e aproveitar momentos de tranquilidade longe da movimentação urbana.
Para os mais aventureiros, o Monte Urubu também oferece oportunidades para a prática de voo livre e mountain bike, com percursos que combinam aventura e contato com a natureza.
Turismo que valoriza a cultura e a comunidade
O turismo de base comunitária é um dos diferenciais de Belo Horizonte. A proposta vai além da visita aos atrativos naturais e culturais, permitindo que os turistas conheçam o cotidiano dos moradores e a história das famílias que ajudaram a construir a identidade local.
Ao visitar a comunidade, o turista também contribui para a valorização da produção familiar, das manifestações culturais e das atividades econômicas ligadas ao território.
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