Belo Horizonte no Espírito Santo? Conheça esse destino surpreendente em Anchieta

Quem deseja conhecer novos destinos no Espírito Santo pode encontrar uma experiência diferente em Belo Horizonte, comunidade localizada no município de Anchieta, no Sul do Estado. Com raízes portuguesas, o lugar reúne tradições culturais, gastronomia artesanal e paisagens naturais que convidam os visitantes a explorar o turismo rural e comunitário.

Diferentemente da capital mineira, a Belo Horizonte capixaba oferece uma experiência ligada à tranquilidade do interior e à preservação da história local. Por lá, o turista pode conhecer de perto os costumes de famílias descendentes de portugueses e descobrir como a comunidade mantém vivas suas tradições ao longo das gerações.

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Um dos destaques culturais é o grupo de dança Brandarinos, responsável por preservar e apresentar danças folclóricas portuguesas. As manifestações fazem parte da identidade da comunidade e proporcionam aos visitantes uma oportunidade de conhecer a influência europeia na formação cultural da região.

A gastronomia também integra o roteiro turístico. As agroindústrias familiares produzem alimentos artesanais que valorizam os sabores e os conhecimentos transmitidos entre gerações. Para quem gosta de descobrir a culinária local, a visita representa uma oportunidade de conhecer produtos feitos na própria comunidade.

Monte Urubu: natureza e aventura em Belo Horizonte

Foto: Alissandra Mendes/aquinoticias.com

Além da herança portuguesa, Belo Horizonte reserva atrativos para quem busca contato com a natureza. Um dos principais é o Monte Urubu, que reúne paisagens panorâmicas e possibilidades de atividades ao ar livre.

O local atrai visitantes interessados em caminhadas e trilhas em meio à vegetação. Durante o percurso, é possível contemplar as paisagens naturais da região e aproveitar momentos de tranquilidade longe da movimentação urbana.

Para os mais aventureiros, o Monte Urubu também oferece oportunidades para a prática de voo livre e mountain bike, com percursos que combinam aventura e contato com a natureza.

Turismo que valoriza a cultura e a comunidade

Foto: Alissandra Mendes/aquinoticias.com

O turismo de base comunitária é um dos diferenciais de Belo Horizonte. A proposta vai além da visita aos atrativos naturais e culturais, permitindo que os turistas conheçam o cotidiano dos moradores e a história das famílias que ajudaram a construir a identidade local.

Ao visitar a comunidade, o turista também contribui para a valorização da produção familiar, das manifestações culturais e das atividades econômicas ligadas ao território.

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