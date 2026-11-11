Muito além do Itabira: conheça as pedras que revelam as belezas naturais de Cachoeiro
Algumas dessas formações são conhecidas pelas vistas panorâmicas. Outras despertam a curiosidade por suas características naturais e histórias populares.
Conhecida como a Capital do Mármore e do Granito, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, também se destaca pelas formações rochosas que transformam a paisagem do município. Entre montanhas, trilhas e mirantes naturais, cinco pedras chamam a atenção e oferecem diferentes experiências para quem deseja explorar o turismo na região.
Algumas dessas formações são conhecidas pelas vistas panorâmicas. Outras despertam a curiosidade por suas características naturais e histórias populares. Juntas, elas mostram que Cachoeiro tem atrativos que vão além dos pontos turísticos tradicionais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Da famosa Pedra do Itabira à curiosa Pedra da Ema, os visitantes encontram oportunidades para contemplar a natureza, fotografar paisagens, conhecer comunidades rurais e praticar atividades ao ar livre.
Conheça 5 pedras para visitar em Cachoeiro de Itapemirim:
Pedra do Itabira
Um dos símbolos mais conhecidos de Cachoeiro de Itapemirim, o Pico do Itabira se destaca pela formação rochosa que lembra um dedo apontando para o céu. Sua silhueta pode ser observada de diferentes pontos da cidade e faz parte da identidade visual do município.
Além da importância paisagística, o monumento natural atrai a atenção de praticantes de montanhismo e visitantes interessados em conhecer as belezas da região.
Para quem prefere atividades mais tranquilas, contemplar e fotografar o Itabira a partir de pontos de observação já é uma experiência que permite conhecer um dos principais cartões-postais do Sul capixaba.
Pedra da Penha
Localizada no distrito de São Vicente, a Pedra da Penha é um dos destinos para quem deseja conhecer Cachoeiro de Itapemirim das alturas. Com aproximadamente 1.200 metros de altitude, a formação oferece uma vista panorâmica das montanhas e, em condições favoráveis, de áreas do litoral.
O passeio combina contato com a natureza e paisagens rurais. A região também oferece oportunidades para conhecer a cultura local, com destaque para a gastronomia caseira e as tradições do interior.
A Pedra da Penha é uma opção para visitantes que procuram contemplação, caminhadas e experiências ligadas ao turismo rural e religioso.
Pedra do Caramba
Na divisa entre Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, a Pedra do Caramba chama a atenção pela altitude de aproximadamente 712 metros e pela vista panorâmica de 360 graus.
Do alto da formação rochosa, é possível observar montanhas, áreas de vegetação e, em dias de boa visibilidade, até o Oceano Atlântico.
O destino atrai principalmente pessoas interessadas em trilhas e atividades de aventura. O percurso exige atenção às condições do terreno, tornando recomendável o acompanhamento de pessoas que conheçam a região.
Além da caminhada, a paisagem oferece oportunidades para fotografias e momentos de contemplação.
Pedra do Índio
A Pedra do Índio é outra formação natural que integra o potencial turístico de Cachoeiro de Itapemirim. Cercada por paisagens de vegetação, ela desperta o interesse de visitantes que procuram atividades ao ar livre.
O atrativo reúne características procuradas por praticantes de ecoturismo, como contato com a Mata Atlântica, possibilidades de caminhadas e vistas da região.
Para quem deseja explorar destinos menos conhecidos do município, a Pedra do Índio representa uma oportunidade de descobrir novas paisagens e valorizar o patrimônio natural de Cachoeiro.
Pedra da Ema
No distrito de Burarama, a Pedra da Ema se diferencia das demais formações rochosas por um fenômeno natural que desperta a curiosidade dos visitantes.
Em determinadas épocas do ano, a incidência da luz solar sobre a rocha produz um jogo de luz e sombra que lembra a figura de uma ema. O fenômeno costuma ser observado especialmente entre junho e setembro, no período próximo ao meio-dia e às 15 horas, dependendo das condições de iluminação.
Além da característica que dá nome ao atrativo, a Pedra da Ema está cercada por paisagens da Mata Atlântica e histórias populares, incluindo lendas sobre tesouros escondidos.
A combinação entre natureza, curiosidade e tradição faz do local uma alternativa para quem deseja conhecer o interior de Cachoeiro e explorar experiências diferentes dos roteiros convencionais.
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