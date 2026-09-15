Cachoeiras, trilhas e história fazem de Alfredo Chaves um destino especial
A pouco mais de 60 quilômetros de Vitória, o município se destaca pelas cachoeiras, vales, trilhas e comunidades rurais que preservam costumes e sabores locais.
Alfredo Chaves reúne natureza, história, fé e tradição em meio às montanhas do Espírito Santo. A pouco mais de 60 quilômetros de Vitória, o município se destaca pelas cachoeiras, vales, trilhas e comunidades rurais que preservam costumes e sabores locais.
Entre os principais cartões-postais está a região de Matilde, conhecida pelas belezas naturais e pela histórica Estação Ferroviária de Matilde, restaurada e transformada em ponto turístico. Próximo dali, o visitante também encontra trilhas, quedas d’água e o chamado Túnel Encantado.
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As cachoeiras estão entre os maiores atrativos de Alfredo Chaves. O município possui dezenas de quedas d’água espalhadas por diferentes comunidades, além de poços naturais, corredeiras e áreas de mata preservada. Vale de Santa Maria Madalena, Crubixá, Maravilha e São Roque de Maravilha estão entre as regiões procuradas por quem busca contato com a natureza.
Para quem prefere aventura e belas paisagens, o município oferece mirantes, trilhas e pontos elevados. A Pedra Gururu, o Monte das Três Cruzes e a tradicional rampa de voo livre proporcionam vistas para as montanhas e, em alguns pontos, até para o litoral capixaba.
Turismo em Alfredo Chaves
O turismo religioso também ocupa espaço importante. Igrejas e capelas centenárias ajudam a contar a história das comunidades locais. Entre os destaques estão a Igreja Sagrada Família, concluída em 1914, a Capela de São Roque, construída sobre uma grande rocha, e o Conventinho da Penha, acessível por trilha em meio à mata.
Outro ponto de interesse é o EcoPark Alto Gururu, área de mata preservada com nascentes, trilhas e mirantes naturais. A Propriedade do Sardi também chama atenção pela extensa área de floresta nativa, dezenas de nascentes, quedas d’água e trilhas.
A história do município aparece ainda em casarões antigos, ruínas, igrejas e antigas estações ferroviárias. A influência dos imigrantes italianos, que chegaram à região no fim do século XIX, permanece presente na arquitetura, nas tradições religiosas, na agricultura e na vida das comunidades rurais.
Na gastronomia, Alfredo Chaves mantém características do interior capixaba. Doces artesanais, queijos, cachaças, produtos da agricultura familiar e pratos tradicionais fazem parte da experiência de quem visita o município.
Com cachoeiras, montanhas, turismo rural, patrimônio histórico e roteiros de fé, Alfredo Chaves oferece diferentes possibilidades para quem procura descanso, aventura e contato com a cultura do interior do Espírito Santo.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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