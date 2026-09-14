Entre vales, cachoeiras e café: descubra os encantos de Alto Rio Novo
O município é uma opção para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências ligadas ao interior capixaba.
A cidade de Alto Rio Novo, localizada no noroeste do Espírito Santo, reúne montanhas, vales, cachoeiras e paisagens rurais. O município é uma opção para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências ligadas ao interior capixaba.
A cidade mantém forte relação com a agricultura familiar, especialmente com a produção de café. A atividade faz parte da história e da identidade local, além de movimentar a economia ao lado de outras culturas agrícolas.
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A origem de Alto Rio Novo remonta a 1921, quando famílias começaram a ocupar a região. Com o passar dos anos, o povoado cresceu e se consolidou como importante área agrícola. A emancipação política ocorreu em 1988, após o desmembramento de Pancas.
O relevo acidentado, com áreas que chegam a altitudes entre 500 e 900 metros, favorece a formação de mirantes, quedas d’água e pontos naturais. O clima ameno em determinados períodos do ano também contribui para o turismo rural e ecológico.
Turismo em Alto Rio Novo
Entre os atrativos religiosos e culturais estão a Igreja Matriz São José, a Capela do Cruzeiro de Campo Alegre, a Praça Carlos Manoel Klen e a Praça dos Três Poderes.
Quem busca natureza encontra um amplo circuito de cachoeiras, com destaques como Costela de Adão, Armezina, Savica, Zelíria, Monte Carmelo, Santana, Córrego Frio, Dalila e Zé Chico, além de cavernas e áreas de sumidouro.
Os visitantes também podem conhecer pontos elevados e áreas de contemplação, como o Pico dos Abelheiros, a Pedra Rancho da Lua, a Pedra do Jacutinga, a Serra da Cangalha e os mirantes Paraíso, Berro Onça e Serra da Aldeia.
Outros locais que ajudam a compor o roteiro são a Gameleira Centenária, o Vale da Onça, o Vale das Pedras Brancas, o Vale do Jacutinga e a região do Alto Beija-Flor.
Com cenários rurais, tradição agrícola e diversas opções de turismo em meio à natureza, Alto Rio Novo preserva características típicas do interior e oferece um roteiro voltado ao descanso, à contemplação e às atividades ao ar livre.
Com informações na Secretaria de Estado de Turismo (Setur).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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