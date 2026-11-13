Cidade do Caparaó surpreende com cachoeiras, piscinas naturais e paisagens de tirar o fôlego

Quem procura um destino para descansar, aproveitar cachoeiras e se conectar com a natureza encontra em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, diferentes opções de lazer. Conhecido como “Cidade Amizade”, o município fica na região do Caparaó e reúne montanhas, vales, piscinas naturais e quedas d’água que atraem visitantes interessados no turismo de natureza.

Com paisagens cercadas por vegetação e relevo montanhoso, Muniz Freire oferece experiências para quem deseja fugir da rotina e descobrir novos lugares. Entre os principais atrativos estão nove cachoeiras que proporcionam oportunidades de contemplação, descanso e contato com o ambiente natural.

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Além dos passeios pelas cachoeiras, a cidade também oferece possibilidades para os amantes da aventura. Cavalgadas, encontros de trilheiros e atividades de downhill de bicicleta fazem parte das experiências que aproveitam as características do relevo local.

Conheça 9 cachoeiras para visitar em Muniz Freire

Cachoeira da Santa Rosa

Foto: Divulgação/Setur

Cercada por vegetação nativa, a Cachoeira da Santa Rosa oferece um cenário para quem deseja aproveitar momentos de tranquilidade. Suas águas refrescantes e o ambiente natural fazem do local uma opção para passeios e descanso.

Cachoeira de Bom Destino de Tombos

Em meio a uma paisagem preservada, a Cachoeira de Bom Destino de Tombos reúne belezas naturais e um ambiente tranquilo. O atrativo é uma alternativa para visitantes que desejam conhecer diferentes quedas d’água do município.

Cachoeira dos Bueno

Foto: Divulgação/Setur

As piscinas naturais estão entre os destaques da Cachoeira dos Bueno. O espaço oferece uma opção de lazer para famílias e grupos de amigos que desejam aproveitar um dia próximo à natureza.

Cachoeira do Muladeiro

Com águas cristalinas e acesso considerado fácil, a Cachoeira do Muladeiro é uma alternativa para quem busca um passeio tranquilo. O ambiente favorece momentos de descanso e contemplação.

Cachoeira da Glória

Foto: Divulgação/Setur

A força das águas e a paisagem ao redor fazem da Cachoeira da Glória um dos atrativos naturais de Muniz Freire. O cenário também desperta o interesse de visitantes que gostam de fotografar paisagens.

Poção do Canta Galo

Para quem prefere águas calmas, o Poção do Canta Galo oferece um ambiente voltado ao descanso. Cercado por elementos naturais, o local proporciona momentos de lazer longe da movimentação dos centros urbanos.

Cachoeira dos Macedo

Localizada em uma área preservada, a Cachoeira dos Macedo permite aos visitantes conhecer outro cenário natural do município. A tranquilidade do ambiente é um dos atrativos para quem busca contato com a natureza.

Cachoeira das Sete Quedas

O conjunto de quedas d’água é o principal destaque desse atrativo. A formação natural cria diferentes cenários e desperta o interesse de turistas que gostam de aventura, contemplação e fotografia.

Cachoeira do Mata Pau

Foto: Divulgação/Setur

Com águas claras e ambiente tranquilo, a Cachoeira do Mata Pau completa a lista de opções para quem deseja explorar as belezas naturais de Muniz Freire. O local oferece uma alternativa para relaxar e aproveitar a paisagem.

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