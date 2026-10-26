Cidade do ES surpreende com praias de águas calmas e paisagens encantadoras

Quem procura um destino para descansar, aproveitar o mar e conhecer paisagens naturais encontra no litoral sul do Espírito Santo uma cidade que reúne diferentes opções de lazer. Conhecida como a Capital Capixaba das Conchas, Piúma se destaca pelas praias, pela gastronomia e pela tradição pesqueira, atraindo visitantes que desejam aproveitar dias de tranquilidade à beira-mar.

Com praias de águas calmas, extensas faixas de areia e cenários que combinam mar, ilhas e vegetação nativa, o município oferece alternativas tanto para famílias com crianças quanto para turistas interessados em esportes aquáticos e contato com a natureza.

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Além das belezas naturais, a cidade preserva características culturais que fazem parte de sua identidade. O artesanato produzido com conchas marinhas, a presença de embarcações de pesca e os pratos preparados com frutos do mar ajudam a transformar o passeio em uma experiência que vai além do tradicional turismo de sol e praia.

Praias de águas calmas são atrativos para famílias

Foto: Divulgação/Setur

Entre os principais cartões-postais de Piúma está a Praia Central, também conhecida como Praia da Acaiaca. Com águas geralmente calmas e mornas, é uma das opções procuradas por famílias que desejam aproveitar o litoral com crianças.

A região também conta com uma orla urbanizada, que favorece caminhadas, passeios ao ar livre e momentos de contemplação da paisagem. Durante a alta temporada, o movimento de turistas contribui para uma atmosfera animada, especialmente nas áreas próximas aos estabelecimentos comerciais.

Outra alternativa é a Praia Doce, localizada na foz do Rio Piúma. O local chama a atenção pelas águas tranquilas e pela areia fina, oferecendo um ambiente agradável para quem deseja relaxar e aproveitar o cenário natural.

Praias para quem gosta de aventura e esportes aquáticos

Foto: Divulgação/Setur

O litoral do município também reserva opções para visitantes que preferem atividades esportivas e experiências em meio à natureza.

A Praia Maria Neném, também conhecida como Praia do Aghá, está localizada nas proximidades do Monte Aghá. Com extensa faixa de areia, presença de pedras e vegetação nativa preservada, a região atrai visitantes interessados em paisagens naturais e esportes como o kitesurf.

Já a Praia do Pau Grande, situada no extremo norte do município, apresenta características diferentes. Suas águas mais profundas, agitadas e transparentes fazem do local uma opção para atividades como surfe, mergulho e pesca de arremesso, conforme as condições do mar.

A Praia Boca da Barra, na região da foz do Rio Piúma, é outro ponto que desperta o interesse dos visitantes. Além de oferecer oportunidades para pesca e surfe, o local permite observar a movimentação das embarcações que fazem parte do cotidiano pesqueiro da cidade.

Para quem prefere áreas mais movimentadas, a Praia do Corujão se destaca pela urbanização e pela presença de turistas, especialmente durante o verão. O mar levemente agitado completa o cenário de um dos trechos conhecidos do litoral piumense.

Artesanato de conchas é símbolo da identidade local

Um dos diferenciais turísticos de Piúma está na tradição do artesanato produzido a partir de conchas marinhas.

A atividade, transmitida entre gerações, tornou-se uma das principais referências culturais da cidade. Nas mãos dos artesãos, as conchas são transformadas em peças decorativas, bijuterias e lembranças que representam a ligação histórica da população com o mar.

Para os visitantes, conhecer esse trabalho também é uma oportunidade de valorizar a cultura local e adquirir produtos que carregam parte da história do município.

A tradição contribuiu para consolidar Piúma como a Capital Capixaba das Conchas, reconhecimento que reforça sua identidade entre os destinos turísticos do Espírito Santo.

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