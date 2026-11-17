Quem procura um destino para conhecer a história do Espírito Santo encontra em Muqui, no Sul do estado, uma combinação de arquitetura histórica, cultura e natureza. Conhecida pelos casarões que preservam a memória do ciclo do café, a cidade oferece aos turistas a oportunidade de caminhar por ruas que contam parte importante do passado capixaba.

Um dos principais atrativos turísticos de Muqui é seu conjunto arquitetônico, formado por cerca de 200 edificações preservadas. Os casarões, especialmente das décadas de 1920 e 1930, transformam o centro histórico em um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada construção revela detalhes de uma época marcada pela prosperidade da cafeicultura.

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Para quem gosta de turismo histórico, passear pelas ruas de Muqui é uma oportunidade de observar fachadas antigas, elementos arquitetônicos e construções que ajudam a contar a trajetória do município. O conjunto urbano tombado está entre os mais importantes do Espírito Santo e representa um dos principais patrimônios culturais da região.

O que conhecer em Muqui?

Foto: Divulgação/Setur

O centro histórico é o ponto de partida para quem deseja explorar os encantos da cidade. Durante a caminhada, os visitantes podem apreciar os casarões preservados, conhecer mais sobre o período cafeeiro e descobrir elementos da arquitetura eclética que caracteriza o município.

Outra possibilidade é participar de visitas guiadas, que apresentam histórias sobre a formação da cidade, a importância econômica do café e as transformações vividas pela população ao longo dos anos.

Além dos passeios históricos, Muqui oferece experiências ligadas à cultura local. Festas tradicionais, manifestações populares e eventos comunitários permitem que os turistas conheçam os costumes e a identidade dos moradores.

A culinária típica do interior também faz parte da experiência. O contato com as tradições gastronômicas e com a hospitalidade local complementa o roteiro de quem deseja conhecer o município além dos pontos turísticos.

Natureza e tranquilidade no interior capixaba

Foto: Divulgação/Setur

Muqui não se resume aos casarões históricos. Cercada por montanhas, vales e vegetação de Mata Atlântica, a cidade também reúne paisagens que atraem visitantes interessados em contemplação e contato com a natureza.

O Rio Muqui e as áreas rurais ajudam a compor o cenário do município. Para quem deseja fugir da movimentação dos grandes centros urbanos, a região oferece um ambiente tranquilo, marcado pelo ritmo do interior e pelas paisagens naturais.

O contraste entre as construções históricas e o verde das montanhas torna o destino especialmente interessante para quem gosta de fotografia, passeios culturais e experiências ligadas à vida no campo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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