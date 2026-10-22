Conheça o destino no Sul do ES que reúne mais de 10 cachoeiras e muita natureza

Quem procura um destino para fugir da rotina, respirar ar puro e aproveitar as belezas naturais do Espírito Santo encontra em Alegre uma variedade de opções. O município reúne mais de dez cachoeiras, paisagens montanhosas, trilhas e cenários que fazem da região um convite ao ecoturismo.

Conhecida como “Cidade Jardim”, Alegre encanta pela combinação de natureza, tranquilidade e tradições do interior capixaba. Entre montanhas, propriedades rurais e áreas preservadas de Mata Atlântica, o visitante pode descobrir desde pequenas quedas d’água cercadas pela vegetação até cachoeiras de grandes proporções.

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Um dos principais cartões-postais é a Cachoeira da Fumaça, com 144 metros de altura. Localizada no parque estadual que leva seu nome, entre Alegre e Ibitirama, a queda d’água impressiona pela força e pela névoa formada quando a água se choca contra as rochas.

Cachoeira da Fumaça é destaque entre os atrativos

O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça é um dos destinos mais procurados por quem deseja contemplar a natureza na região do Caparaó. A unidade de conservação possui trilhas e espaços que permitem observar a cachoeira de diferentes perspectivas.

O cenário, cercado por vegetação nativa, proporciona uma experiência especial para os amantes da fotografia e para aqueles que procuram momentos de descanso em contato com a natureza.

A visitação é gratuita e acontece diariamente, das 8h às 17h, conforme as informações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Outras cachoeiras revelam a diversidade de Alegre

Cachoeira Linda (Foto: Divulgação/Setur)

Mas a Cachoeira da Fumaça não é a única atração para quem visita o município. Alegre possui diversos outros recantos naturais que ampliam as possibilidades de passeios e experiências ao ar livre.

Entre eles está a Cachoeira do Roncador, localizada no distrito de Celina. Com cerca de 87 metros de corredeiras, o atrativo apresenta piscinas naturais e paisagens que chamam a atenção de quem gosta de trilhas, banhos de cachoeira e atividades de aventura.

A Cachoeira da Abundância também se destaca pela força de suas águas e pelo ambiente cercado por pedras e vegetação. Já a Cachoeira Alegre oferece um cenário convidativo para quem busca descanso e contemplação.

Outros atrativos são as cachoeiras de Braúnas, Bonfim, Cutia e Jerusalém, que revelam diferentes paisagens naturais do município. Entre as opções também aparecem a Cachoeira do São Francisco do Café, cercada por lavouras e montanhas, e a Cachoeira Linda, conhecida pela vegetação exuberante e pelas águas claras.

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