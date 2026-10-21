Uma trilha, três praias e vistas incríveis: conheça esse paraíso em Guarapari
Localizado no final da Praia do Morro, um dos principais cartões-postais do município, o parque ocupa uma área de 73 hectares de vegetação preservada.
Guarapari é conhecida por suas praias movimentadas, águas cristalinas e belezas naturais. Mas, além dos destinos tradicionais, a cidade também reserva experiências para quem gosta de explorar a natureza e descobrir cenários surpreendentes. Uma delas está no Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, um refúgio de Mata Atlântica que reúne trilhas, mirantes e três praias em um único passeio.
Localizado no final da Praia do Morro, um dos principais cartões-postais do município, o parque ocupa uma área de 73 hectares de vegetação preservada. O espaço é um convite para quem deseja trocar o movimento da orla por uma caminhada cercada de verde, com vistas privilegiadas do litoral capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O principal atrativo é uma trilha de aproximadamente 1 km, que permite conhecer diferentes paisagens ao longo do percurso. A caminhada de ida e volta dura cerca de uma hora, mas vale reservar mais tempo para contemplar os mirantes, fotografar as paisagens e aproveitar as praias.
Três praias para descobrir durante o passeio
Um dos grandes diferenciais do Morro da Pescaria é a possibilidade de visitar três praias com características distintas: Areia Vermelha, Ponta Sul e Ermitão.
A Praia da Areia Vermelha chama a atenção pela beleza natural e pela presença de areia monazítica, característica também encontrada na famosa Praia da Areia Preta, em Guarapari. Cercada pela vegetação, é um dos cenários que tornam o passeio ainda mais especial.
Outra parada é a Praia da Ponta Sul, localizada na parte intermediária do percurso. O acesso acontece por um caminho alternativo conhecido como Trilha do Descidão, que recebe esse nome devido à forte inclinação. Por isso, o trecho exige atenção redobrada dos visitantes.
Já a Praia do Ermitão é o destino mais procurado dentro do parque e marca o ponto final da trilha principal. Com paisagem formada por vegetação, areia e formações rochosas, é um convite para relaxar e contemplar a natureza.
Uma curiosidade é que o nome da praia faz referência ao caranguejo-eremita, também chamado de paguro, encontrado entre as pedras da região.
Mirantes revelam um outro olhar sobre Guarapari
Além das praias, o caminho reserva outras surpresas. Ao longo da trilha, os visitantes encontram três mirantes naturais que oferecem diferentes perspectivas do litoral de Guarapari.
São pontos estratégicos para observar o encontro da Mata Atlântica com o mar e registrar fotografias de paisagens que contrastam com o cenário urbano da cidade.
A caminhada também proporciona contato com a fauna local. Entre os animais que podem ser avistados estão saguis-de-cara-branca, gambás, ouriços-cacheiros, preás e esquilos.
Essa combinação de biodiversidade, paisagens e praias faz do Morro da Pescaria uma alternativa para turistas que desejam incluir o ecoturismo no roteiro pelo Espírito Santo.
Quanto custa visitar o Morro da Pescaria?
Outro atrativo do passeio é o valor acessível da entrada. Segundo as informações de visitação divulgadas pelo parque, o acesso à trilha custa R$ 5 por pessoa, conforme o Decreto Municipal nº 189/2023.
Crianças de até 10 anos e pessoas com mais de 60 anos têm entrada gratuita mediante apresentação de documento com foto. Servidores públicos municipais também possuem gratuidade, acompanhados de uma pessoa, desde que apresentem a documentação exigida.
O parque dispõe ainda de banheiros e bebedouro na unidade administrativa, oferecendo uma estrutura de apoio para quem pretende realizar a caminhada.
Horários e cuidados para aproveitar a visita
O Parque Natural Municipal Morro da Pescaria funciona diariamente, com entrada permitida na trilha das 7h às 16h. O retorno dos visitantes à entrada principal deve acontecer até as 17h.
Para aproveitar melhor o passeio, a recomendação é utilizar calçados adequados para caminhada, levar água e respeitar a sinalização das trilhas.
Por se tratar de uma unidade de conservação ambiental, algumas atividades são proibidas, como fazer churrascos ou fogueiras, realizar piqueniques com grandes quantidades de alimentos e bebidas, alimentar animais silvestres, retirar plantas e descartar lixo irregularmente.
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