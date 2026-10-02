Das águas de Camburi à Ilha do Boi: praias para conhecer em Vitória

Vitória reúne praias que combinam natureza, lazer, esportes e boa estrutura para moradores e turistas. Entre os principais destinos estão Camburi, Curva da Jurema, Castanheiras e as praias da Ilha do Boi, cada uma com características próprias e diferentes formas de aproveitar o litoral da capital capixaba.

Ao longo da orla, o visitante encontra quiosques, áreas para caminhada, espaços de convivência e opções para a prática de atividades esportivas. A Prefeitura também mantém serviço de guarda-vidas e realiza análise semanal da qualidade da água em 24 pontos da cidade.

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Praia de Camburi

Foto: Leonardo Silveira/PMV

Com seis quilômetros de extensão, a Praia de Camburi é um dos cartões-postais mais conhecidos de Vitória. Localizada na parte continental da capital, a praia possui orla urbanizada, arborizada e preparada para receber quem busca lazer, esporte ou simplesmente um passeio à beira-mar.

O mar de Camburi também atrai praticantes de esportes náuticos. A região é procurada para atividades como windsurf, kitesurf e passeios de veleiro.

O calçadão amplia as opções para quem visita o local. Há espaços específicos para corrida, caminhada, bicicleta, skate e patins, além de quiosques com comidas e bebidas e decks com mesas voltadas para a orla.

A praia também conta com estrutura do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e com um Centro de Atendimento ao Turista. Aos domingos e feriados, das 7h às 13h, dois trechos da Avenida Dante Michelini ficam fechados para veículos, aumentando o espaço destinado ao lazer.

Onde fica

A Praia de Camburi acompanha a Avenida Dante Michelini e começa nas proximidades da Ponte de Camburi, na divisa com o bairro Praia do Canto.

Praia da Curva da Jurema

Foto: Jansen Lube / PMV

A Curva da Jurema é uma das opções para quem procura águas calmas, paisagem urbana e facilidade de acesso. A praia fica próxima a pontos conhecidos da capital, como a Praça dos Namorados, a Praça dos Desejos e a ligação com a Ilha do Frade.

Com águas frias e tranquilas, o local favorece atividades como stand up paddle e passeios de veleiro. A faixa de areia também recebe pessoas que aproveitam o espaço para caminhadas e corridas.

Os quiosques instalados na orla oferecem áreas cobertas e opções da culinária capixaba. O entorno possui ainda calçadão, iluminação noturna, lanchonetes e espaços recreativos.

Quem deseja incluir outras atividades no passeio encontra nas proximidades estruturas para tênis, basquete, vôlei e futebol na Praça dos Namorados.

Onde fica

A praia fica no acesso que liga a Avenida Américo Buaiz à ponte da Ilha do Frade.

Praia das Castanheiras

Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Pequena e cercada por vegetação, a Praia das Castanheiras é uma alternativa para quem procura um cenário mais reservado na Ilha do Frade.

As árvores que dão nome ao local oferecem sombra aos visitantes, enquanto as pedras formam pequenas piscinas naturais. Essas áreas de águas mais protegidas também tornam o ambiente procurado por famílias com crianças.

Quem prefere nadar encontra trechos de mar aberto. O acesso faz parte da experiência e exige uma pequena caminhada entre a vegetação e as pedras da ilha.

Praias da Ilha do Boi

Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória

As praias da Ilha do Boi estão entre os recantos de Vitória procurados por quem deseja águas tranquilas e contato mais próximo com a natureza.

A Praia Grande, também conhecida como Praia da Esquerda, possui áreas de sombra proporcionadas pelas árvores e águas claras. Nas proximidades fica a Praia Pequena, chamada também de Praia da Direita.

As águas frias e calmas favorecem momentos de lazer em família, especialmente para quem visita o local com crianças.

As duas praias ficam a poucos minutos de regiões como Praia do Canto e Jardim da Penha e também são conhecidas como pontos de encontro entre os jovens da capital.

Onde fica

Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, Ilha do Boi.

Com informações da Prefeitura Municipal de Vitória.