De lagoas a falésias: 5 lugares encantadores para visitar em Marataízes
Além do litoral, Marataízes oferece passeios por lagoas, falésias e pontos turísticos que preservam parte da história da região.
Quem pensa que Marataízes se resume às praias pode se surpreender com as atrações espalhadas pelo município. Localizada no Sul do Espírito Santo, a cidade conhecida como Pérola Capixaba reúne paisagens naturais, construções históricas e opções de lazer para diferentes perfis de visitantes.
Além do litoral, Marataízes oferece passeios por lagoas, falésias e pontos turísticos que preservam parte da história da região. O destino atrai famílias, casais e viajantes que buscam tranquilidade, contato com a natureza e experiências culturais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Seja durante as férias, nos fins de semana ou em feriados prolongados, há muito o que explorar. Confira cinco lugares para conhecer em Marataízes e descubra por que o município merece entrar no seu roteiro de viagem pelo Espírito Santo.
Praia Central: lazer e estrutura à beira-mar
Um dos principais cartões-postais de Marataízes, a Praia Central é parada obrigatória para quem visita a cidade. Com uma extensa orla, o local reúne espaços para caminhadas, atividades esportivas e momentos de descanso perto do mar.
Após obras de reurbanização, a região ganhou infraestrutura voltada ao lazer, incluindo ciclovia, playground, pista de skate, academia popular e quadras para a prática de esportes na areia.
Os quiosques também fazem parte do cenário e oferecem opções de alimentação para quem deseja passar o dia na região.
Dica de passeio: aproveite a manhã para caminhar pela orla e reserve o fim da tarde para contemplar o pôr do sol na região da Praia da Barra.
Lagoa do Siri: um dos destinos mais procurados
A cerca de nove quilômetros do Centro, a Lagoa do Siri está entre os atrativos turísticos mais conhecidos do município. Cercada por coqueiros e com uma faixa de areia dourada, a paisagem chama a atenção de quem passa pela região.
As águas tranquilas e a estrutura de lazer fazem da lagoa uma opção para famílias e grupos de amigos que desejam aproveitar um dia ao ar livre.
O local conta com bares, restaurantes e quiosques que servem refeições e petiscos. Mesas e cadeiras próximas à água completam o ambiente, bastante movimentado durante a alta temporada.
Além dos momentos de descanso, a lagoa atrai visitantes interessados em atividades aquáticas e pesca.
Dica de passeio: reserve algumas horas para aproveitar a paisagem, experimentar a gastronomia local e relaxar à beira da lagoa.
Falésias: paisagens impressionantes no litoral
Entre os cenários naturais mais marcantes de Marataízes estão suas falésias, formadas por paredões de tons avermelhados que contrastam com o azul do oceano.
As formações chegam a ultrapassar 40 metros de altura em alguns trechos e se estendem por aproximadamente seis quilômetros do litoral.
Esculpidas pela ação da natureza ao longo do tempo, as falésias atraem visitantes interessados em contemplar a paisagem e registrar fotografias.
O cenário ganha um aspecto diferente conforme a iluminação do dia, especialmente durante as primeiras horas da manhã e no fim da tarde.
Dica de passeio: escolha um ponto de observação seguro para fotografar os paredões. Evite caminhar próximo às bordas ou permanecer sob áreas com risco de deslizamento.
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes: história e turismo religioso
Marataízes também reserva atrações para quem gosta de conhecer a história e as tradições religiosas dos destinos turísticos.
Na Barra de Itapemirim, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes é um dos patrimônios históricos da cidade. Sua construção teve início em 1872, e o templo preserva elementos arquitetônicos e artísticos que chamam a atenção dos visitantes.
Entre os destaques estão os altares em estilo neogótico, as imagens sacras e a pintura do teto, que retrata a importância de Nossa Senhora dos Navegantes para a comunidade pesqueira.
A tradição religiosa também se manifesta na festa dedicada à santa, celebrada em 2 de fevereiro. A programação inclui uma procissão fluvial pelo Rio Itapemirim, reforçando a ligação histórica entre a fé e a atividade pesqueira local.
Dica de passeio: inclua a igreja em um roteiro cultural pela Barra de Itapemirim e aproveite para conhecer outros pontos ligados à história do município.
Trapiche de Marataízes: um passeio pela história da cidade
Outro lugar que ajuda a contar a história de Marataízes é o antigo trapiche, localizado no Porto da Barra de Itapemirim.
Construído por volta de 1860, por iniciativa do Barão de Itapemirim, o espaço desempenhou um papel importante na economia regional. A estrutura era utilizada para armazenar produtos agrícolas que seriam transportados para outros centros comerciais, especialmente Rio de Janeiro e Salvador.
Durante décadas, a navegação fluvial contribuiu para o escoamento da produção e para o desenvolvimento da região.
Com a expansão das ferrovias e das estradas, o porto perdeu importância e acabou desativado.
O antigo trapiche passou a integrar iniciativas de preservação do patrimônio histórico, com propostas de revitalização para valorizar a memória da cidade e seu potencial turístico.
Dica de passeio: conheça a história do local e aproveite a visita à Barra de Itapemirim para explorar outros atrativos culturais da região. Antes de ir, consulte as condições de acesso ao patrimônio.
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