De lagoas a falésias: 5 lugares encantadores para visitar em Marataízes

Quem pensa que Marataízes se resume às praias pode se surpreender com as atrações espalhadas pelo município. Localizada no Sul do Espírito Santo, a cidade conhecida como Pérola Capixaba reúne paisagens naturais, construções históricas e opções de lazer para diferentes perfis de visitantes.

Além do litoral, Marataízes oferece passeios por lagoas, falésias e pontos turísticos que preservam parte da história da região. O destino atrai famílias, casais e viajantes que buscam tranquilidade, contato com a natureza e experiências culturais.

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Seja durante as férias, nos fins de semana ou em feriados prolongados, há muito o que explorar. Confira cinco lugares para conhecer em Marataízes e descubra por que o município merece entrar no seu roteiro de viagem pelo Espírito Santo.

Praia Central: lazer e estrutura à beira-mar

Foto: Divulgação/Prefeitura de Marataízes

Um dos principais cartões-postais de Marataízes, a Praia Central é parada obrigatória para quem visita a cidade. Com uma extensa orla, o local reúne espaços para caminhadas, atividades esportivas e momentos de descanso perto do mar.

Após obras de reurbanização, a região ganhou infraestrutura voltada ao lazer, incluindo ciclovia, playground, pista de skate, academia popular e quadras para a prática de esportes na areia.

Os quiosques também fazem parte do cenário e oferecem opções de alimentação para quem deseja passar o dia na região.

Dica de passeio: aproveite a manhã para caminhar pela orla e reserve o fim da tarde para contemplar o pôr do sol na região da Praia da Barra.

Lagoa do Siri: um dos destinos mais procurados

Foto: Aqui Notícias

A cerca de nove quilômetros do Centro, a Lagoa do Siri está entre os atrativos turísticos mais conhecidos do município. Cercada por coqueiros e com uma faixa de areia dourada, a paisagem chama a atenção de quem passa pela região.

As águas tranquilas e a estrutura de lazer fazem da lagoa uma opção para famílias e grupos de amigos que desejam aproveitar um dia ao ar livre.

O local conta com bares, restaurantes e quiosques que servem refeições e petiscos. Mesas e cadeiras próximas à água completam o ambiente, bastante movimentado durante a alta temporada.

Além dos momentos de descanso, a lagoa atrai visitantes interessados em atividades aquáticas e pesca.

Dica de passeio: reserve algumas horas para aproveitar a paisagem, experimentar a gastronomia local e relaxar à beira da lagoa.

Falésias: paisagens impressionantes no litoral

Foto: Yuri Barichivich

Entre os cenários naturais mais marcantes de Marataízes estão suas falésias, formadas por paredões de tons avermelhados que contrastam com o azul do oceano.

As formações chegam a ultrapassar 40 metros de altura em alguns trechos e se estendem por aproximadamente seis quilômetros do litoral.

Esculpidas pela ação da natureza ao longo do tempo, as falésias atraem visitantes interessados em contemplar a paisagem e registrar fotografias.

O cenário ganha um aspecto diferente conforme a iluminação do dia, especialmente durante as primeiras horas da manhã e no fim da tarde.

Dica de passeio: escolha um ponto de observação seguro para fotografar os paredões. Evite caminhar próximo às bordas ou permanecer sob áreas com risco de deslizamento.

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes: história e turismo religioso

Foto: Divulgação/PMM

Marataízes também reserva atrações para quem gosta de conhecer a história e as tradições religiosas dos destinos turísticos.

Na Barra de Itapemirim, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes é um dos patrimônios históricos da cidade. Sua construção teve início em 1872, e o templo preserva elementos arquitetônicos e artísticos que chamam a atenção dos visitantes.

Entre os destaques estão os altares em estilo neogótico, as imagens sacras e a pintura do teto, que retrata a importância de Nossa Senhora dos Navegantes para a comunidade pesqueira.

A tradição religiosa também se manifesta na festa dedicada à santa, celebrada em 2 de fevereiro. A programação inclui uma procissão fluvial pelo Rio Itapemirim, reforçando a ligação histórica entre a fé e a atividade pesqueira local.

Dica de passeio: inclua a igreja em um roteiro cultural pela Barra de Itapemirim e aproveite para conhecer outros pontos ligados à história do município.

Trapiche de Marataízes: um passeio pela história da cidade

Foto: Divulgação / TripAdvisor

Outro lugar que ajuda a contar a história de Marataízes é o antigo trapiche, localizado no Porto da Barra de Itapemirim.

Construído por volta de 1860, por iniciativa do Barão de Itapemirim, o espaço desempenhou um papel importante na economia regional. A estrutura era utilizada para armazenar produtos agrícolas que seriam transportados para outros centros comerciais, especialmente Rio de Janeiro e Salvador.

Durante décadas, a navegação fluvial contribuiu para o escoamento da produção e para o desenvolvimento da região.

Com a expansão das ferrovias e das estradas, o porto perdeu importância e acabou desativado.

O antigo trapiche passou a integrar iniciativas de preservação do patrimônio histórico, com propostas de revitalização para valorizar a memória da cidade e seu potencial turístico.

Dica de passeio: conheça a história do local e aproveite a visita à Barra de Itapemirim para explorar outros atrativos culturais da região. Antes de ir, consulte as condições de acesso ao patrimônio.

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