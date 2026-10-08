Fé, história e arquitetura: conheça a Catedral de São Pedro, em Cachoeiro

A fé, a história e a arquitetura se encontram em um dos monumentos mais conhecidos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Catedral de São Pedro chama a atenção pela imponência de sua construção e pelos detalhes que preservam parte da memória religiosa do município. Para quem aprecia o turismo religioso, o templo representa uma oportunidade de conhecer mais sobre a cultura e as tradições da cidade.

A igreja reúne elementos arquitetônicos, vitrais e obras de arte sacra que ajudam a contar uma história iniciada há mais de um século. Além de sua importância para os fiéis, a Catedral de São Pedro integra o patrimônio histórico e cultural de Cachoeiro.

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A trajetória religiosa do local começou muito antes da construção do atual templo. Em 16 de julho de 1856, a Lei Provincial nº 11 criou a Paróquia de São Pedro das Cachoeiras do Itapemirim. Dois anos depois, em setembro de 1858, ocorreu a nomeação do primeiro vigário.

Naquela época, os moradores participavam das celebrações religiosas em pequenas capelas. A cidade ainda não possuía uma igreja com estrutura suficiente para atender às necessidades da população.

Da antiga capela à construção da Catedral de São Pedro

Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha)

Um dos primeiros marcos dessa história aconteceu em 1882, com a criação da Capela Nosso Senhor dos Passos, pertencente à família Souza Monteiro. Em 29 de junho de 1899, durante uma visita pastoral do bispo Dom João Batista Corrêa Nery, a família doou a capela e o terreno ao Bispado para que o espaço funcionasse como Igreja Matriz.

Atualmente conhecida como Igreja Nosso Senhor dos Passos, ou Matriz Velha, a construção também preserva parte importante da história religiosa de Cachoeiro.

Com o crescimento da cidade, surgiu a necessidade de construir uma igreja maior. Em 1909, o padre Henrique Eissing iniciou as primeiras tentativas de viabilizar o projeto, mas a proposta não avançou naquele momento.

A chegada dos frades agostinianos recoletos, em março de 1923, deu novo impulso à organização religiosa do município. Os religiosos também promoveram melhorias na antiga matriz, com reformas concluídas em 1936.

Um monumento que nasceu da fé dos moradores

Construção da Catedral de São Pedro

O projeto da nova Igreja Matriz de São Pedro ganhou um marco importante em 26 de julho de 1925, quando ocorreu o lançamento da pedra fundamental no alto do Morro de São João.

A cerimônia contou com a presença do bispo de Vitória, Dom Benedito Alves de Souza, e do pároco Frei Florentino Garcia.

Apesar do início simbólico, a construção enfrentou dificuldades para sair do papel. Somente em 2 de setembro de 1940, após a arrecadação de recursos por meio de doações, os trabalhos começaram efetivamente.

A obra teve início sob a responsabilidade do pároco Frei Serafim Baigorri da Consolação. O construtor Jaime Santos assumiu a direção dos serviços, mas morreu em um acidente durante a execução do projeto.

Após a tragédia, José Cocco, pai do compositor cachoeirense Raul Sampaio, assumiu a continuidade da construção.

A população participou do processo com contribuições financeiras, doação de materiais e oferta de peças destinadas à decoração do templo. Esse envolvimento transformou a construção em um esforço coletivo de moradores e lideranças religiosas.

Em junho de 1941, mesmo com a igreja ainda inacabada, os fiéis participaram da primeira missa no local, durante a bênção da primeira pedra do altar-mor.

Vitrais e arte sacra encantam visitantes

Entre os elementos que mais chamam a atenção na Catedral de São Pedro estão os vitrais instalados em 1948. Produzidas pelo tradicional ateliê Casa Conrado, as peças apresentam passagens bíblicas que retratam a relação de São Pedro com Jesus Cristo.

Os vitrais utilizam canaletas de chumbo, vidros importados e técnicas de pintura em grisalha. Além de permitir a entrada de luz, as peças ajudam a contar histórias religiosas por meio de imagens.

Outro destaque é a pintura da abóbada da capela-mor, realizada por Azulino Semprini e sua filha Nívia. A obra apresenta referências à Santíssima Trindade e ao Divino Espírito Santo.

O interior do templo também reúne imagens religiosas, crucifixos, candelabros e outros objetos sacros doados por famílias e moradores de Cachoeiro durante a construção.

Esses detalhes fazem da Catedral um espaço de interesse não apenas para os católicos, mas também para visitantes que apreciam história, arte e arquitetura religiosa.

Inauguração marcou a história de Cachoeiro

Após quase nove anos de obras, a nova Igreja Matriz de São Pedro foi inaugurada em 19 de junho de 1949.

Inicialmente, a bênção seria realizada pelo bispo Dom Luiz Scortegagna. Entretanto, por motivos de saúde, ele não pôde comparecer. A cerimônia ficou sob a responsabilidade de Frei Luiz Atienza, que representou o bispo.

A inauguração representou a concretização de um projeto que mobilizou diferentes gerações de moradores e religiosos.

Entre as pessoas que contribuíram para a conclusão do templo, os registros históricos destacam Nair Rezende e Pedro Cuervas Júnior, reconhecidos pelo trabalho dedicado à construção.

Turismo religioso valoriza a história e a cultura de Cachoeiro

Foto: Divulgação/Diocese de Cachoeiro

A Catedral de São Pedro representa um dos pontos de interesse para quem deseja conhecer o patrimônio religioso de Cachoeiro de Itapemirim.

O templo permite que moradores e turistas tenham contato com diferentes períodos da história local, desde a formação da antiga paróquia até a construção da atual igreja.

A visita também oferece a oportunidade de observar de perto os vitrais, as pinturas e os elementos de arte sacra que fazem parte da identidade do monumento.

Para quem busca experiências ligadas à espiritualidade, à arquitetura e à memória cultural, a Catedral de São Pedro é um atrativo que merece integrar um roteiro de turismo religioso pelo Sul do Espírito Santo.

Com informações da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

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