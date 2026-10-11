Do litoral às montanhas: 9 lugares para conhecer no ES neste feriado

O feriado prolongado é uma oportunidade para sair da rotina e descobrir novos lugares sem precisar viajar para longe. No Espírito Santo, não faltam opções de passeios para quem deseja aproveitar os dias de descanso, seja em contato com a natureza, explorando atrações históricas ou visitando destinos religiosos.

De cachoeiras impressionantes no Sul do Estado às paisagens da região serrana, o território capixaba reúne atrações para diferentes perfis de visitantes. Há alternativas para quem gosta de aventura, passeios em família ou momentos de tranquilidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Para ajudar quem ainda não decidiu o roteiro, selecionamos nove lugares para conhecer no Espírito Santo durante o feriado. A lista inclui destinos conhecidos, atrações culturais e cenários naturais que merecem uma visita.

Cachoeira Alta: aventura e natureza no Sul do ES

Foto: Yuri Barichivich / Setur

Com aproximadamente 100 metros de altura, a Cachoeira Alta chama a atenção pela imponência da queda d’água e pelas paisagens naturais ao redor.

Localizada na comunidade de São Vicente, na região de Alegre, a atração é procurada por visitantes interessados em atividades ao ar livre, como rapel, além de momentos de descanso em contato com a natureza.

A cachoeira fica em uma propriedade particular, que conta com área de camping e um bar com opções de alimentação.

Como chegar: saindo de Cachoeiro de Itapemirim, siga pela ES-482 em direção a Jerônimo Monteiro e depois pela ES-166. No km 6, entre na comunidade de São Vicente.

Parque Botânico Vale: natureza e lazer em Vitória

Foto: Divulgação

Quem pretende aproveitar o feriado na Grande Vitória encontra no Parque Botânico Vale uma opção de passeio em meio à Mata Atlântica.

Localizado em Jardim Camburi, na capital capixaba, o espaço possui 33 hectares de área verde e abriga mais de 140 espécies de árvores, além de diversas aves.

Entre os atrativos estão cinco trilhas ecológicas, um jardim sensorial permanente e áreas de lazer para crianças. O parque proporciona uma oportunidade de conhecer a vegetação nativa e aproveitar atividades ao ar livre.

A entrada é gratuita.

Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Santuário de Anchieta: fé, história e vista para o mar

Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Para quem gosta de turismo religioso e cultural, o Santuário Nacional de São José de Anchieta é uma das opções no litoral sul do Espírito Santo.

Localizado no município de Anchieta, o complexo preserva parte da história de São José de Anchieta, figura importante na formação histórica e religiosa do Brasil.

Além da arquitetura e dos espaços de visitação, o santuário oferece uma vista privilegiada para o litoral, tornando o passeio interessante também para quem deseja contemplar a paisagem.

O destino reúne história, espiritualidade e contato com a natureza em um mesmo roteiro.

Pedra Azul: paisagens e trilhas nas montanhas capixabas

Foto: Tadeu Bianconi/Setur

Na região serrana, o Parque Estadual da Pedra Azul está entre os destinos mais conhecidos do turismo capixaba.

Localizado em Domingos Martins, o parque abriga a famosa formação rochosa que alcança 1.822 metros de altitude e apresenta diferentes tonalidades conforme a incidência da luz solar.

O local atrai visitantes interessados em caminhadas, trilhas e contemplação da natureza. Entre os atrativos estão mirantes e piscinas naturais, acessíveis por percursos específicos.

Quem visita a região também pode aproveitar a Rota do Lagarto, conhecida pelas paisagens das montanhas, restaurantes, cafés e pousadas.

O passeio é uma alternativa para quem deseja trocar o movimento das cidades pelo clima e pelo cenário serrano.

Buda de Ibiraçu: um passeio de contemplação e cultura

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Às margens da BR-101, em Ibiraçu, o complexo budista do Mosteiro Zen Morro da Vargem se tornou uma referência turística no Espírito Santo.

O local chama a atenção pelas grandes estátuas de Buda, pelos jardins e pela arquitetura inspirada em tradições orientais.

Entre os atrativos estão um conjunto de 108 portais conhecidos como torii e espaços dedicados à contemplação e à espiritualidade.

O passeio é uma oportunidade de conhecer elementos da cultura budista e apreciar a paisagem da região.

As visitas seguem regras e horários específicos, por isso é importante consultar a programação antes de sair de casa.

Convento da Penha: tradição e uma das vistas mais bonitas do ES

Foto: Divulgação

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, o Convento da Penha, em Vila Velha, reúne religiosidade, história e paisagens.

Construído no alto de um penhasco, o santuário atrai visitantes interessados em conhecer sua arquitetura, participar de celebrações religiosas ou simplesmente apreciar a vista panorâmica.

Do alto, é possível observar diferentes pontos de Vila Velha, Vitória e da baía.

A entrada é gratuita, e a visita pode ser combinada com outros passeios turísticos pela cidade.

Cachoeira de Matilde: uma das grandes atrações de Alfredo Chaves

Foto: Divulgação/PMAC

Em Alfredo Chaves, a Cachoeira de Matilde é um dos destinos que mais chamam a atenção de quem gosta de turismo de natureza.

Também conhecida como Cachoeira Engenheiro Reeve, a queda d’água tem aproximadamente 70 metros de altura e impressiona pela paisagem cercada de vegetação.

O acesso conta com passarela em meio à mata, permitindo que os visitantes contemplem o cenário e façam registros fotográficos.

Embora a cachoeira não seja destinada ao banho, a região oferece outros atrativos, como a chamada Prainha de Matilde, a antiga estação ferroviária, mirantes e o Túnel Encantado.

Esses pontos fazem parte do circuito turístico conhecido como Caminho das Águas, que reúne natureza e história.

Farol de Santa Luzia: história e paisagem em Vila Velha

Foto: Divulgação/PMVV

O Farol de Santa Luzia é uma alternativa para quem deseja conhecer um pouco da história marítima do Espírito Santo.

Localizado em Vila Velha, o farol desempenha um papel importante na orientação das embarcações que navegam pela região dos portos capixabas.

Além do valor histórico, o espaço atrai visitantes pela paisagem litorânea e pela oportunidade de conhecer uma construção ligada à navegação.

O passeio pode fazer parte de um roteiro turístico pela cidade, incluindo o Convento da Penha e outros atrativos próximos.

Estação Ferroviária de Viana: uma viagem pela história

Foto: Divulgação/Prefeitura de Viana

Para quem prefere passeios culturais, a Estação Ferroviária de Viana oferece uma experiência ligada à memória e ao desenvolvimento dos transportes no Espírito Santo.

Um dos destaques do local é a locomotiva centenária conhecida como Maria Fumaça, que passou por um processo de revitalização.

A atração desperta a curiosidade de adultos e crianças e permite conhecer parte da história ferroviária capixaba.

O espaço fica no Centro de Viana e pode ser incluído em um roteiro de lazer pela Grande Vitória.

Endereço: Rua Coronel Vieira Pimentel, Centro, Viana.

Leia também: Fé, história e arquitetura: conheça a Catedral de São Pedro, em Cachoeiro