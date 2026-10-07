Do Pau Grande ao Além: 10 praias do Espírito Santo que chamam atenção pelo nome

O litoral do Espírito Santo reúne praias conhecidas pela beleza, águas tranquilas, piscinas naturais e paisagens preservadas. Mas algumas delas também chamam atenção por outro motivo: os nomes curiosos, que despertam a imaginação antes mesmo da visita.

Praia do Pau Grande, Praia do Além, Praia do Saco e Praia do Urubu são alguns exemplos encontrados no litoral capixaba. Em certos casos, a origem do nome está ligada à história da região. Em outros, a explicação permanece desconhecida.

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A lista reúne dez praias localizadas em municípios como Piúma, Anchieta, Marataízes, Aracruz, Guarapari e Vila Velha. Além dos nomes inusitados, os destinos oferecem diferentes atrativos para quem deseja conhecer melhor o litoral do Espírito Santo.

Praia do Pau Grande, em Piúma

Foto: Divulgação

A Praia do Pau Grande fica em Piúma, próximo à divisa com a Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta.

De acordo com relatos de moradores antigos, o nome surgiu após a queda de uma grande árvore de pau-branco na areia. Parte do tronco teria sido utilizada na construção de uma canoa, enquanto o restante permaneceu durante muito tempo no local.

A árvore acabou se transformando em um ponto de referência para moradores e visitantes. Com o passar dos anos, o trecho passou a ser conhecido como Praia do Pau Grande.

Praia do Além, em Anchieta

Foto: Divulgação

O nome pode causar estranhamento, mas a Praia do Além é um destino tranquilo no litoral de Anchieta.

A praia possui características mais preservadas e é procurada principalmente por quem busca sossego e contato com a natureza. Também atrai praticantes de surfe, especialmente em trechos próximos à região portuária.

Em uma de suas extremidades, a Praia do Além faz divisa com a Praia de Tiquiçaba.

Praia da Cruz, em Marataízes

Foto: Reprodução

Com cerca de 200 metros de extensão, a Praia da Cruz possui faixa de areia dourada e pedras ao longo da orla.

O mar apresenta poucas ondas e águas que variam entre tons azulados e esverdeados. A região também conta com quiosques e bares que oferecem bebidas e petiscos aos visitantes.

Praia da Sauna, em Aracruz

Foto: Divulgação

Localizada no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, a Praia da Sauna tem aproximadamente um quilômetro de extensão.

O local possui areia grossa e amarelada, águas calmas e vegetação formada por castanheiras e coqueiros. O acesso fica próximo à Rodovia ES-010.

Praia do Saco, em Guarapari

Foto: Divulgação

Também conhecida como Praia do Ancoradouro, a Praia do Saco possui aproximadamente 160 metros de extensão.

As águas rasas e tranquilas favorecem os banhos de mar e a prática de mergulho. Pedras e formações de corais ajudam a compor o cenário subaquático.

A praia faz parte da região conhecida como Três Praias, em Guarapari. Não há, porém, uma explicação conhecida para a origem do nome.

Praia do Urubu, em Guarapari

Foto: Divulgação

A Praia do Urubu fica em Meaípe, tradicional vila de pescadores de Guarapari.

Neste caso, o nome tem uma explicação relacionada à rotina local. Nas proximidades, pescadores costumam limpar os peixes em uma bancada, e os restos atraem urubus para determinadas áreas.

As aves costumam permanecer nas pedras mais afastadas dos pontos utilizados pelos banhistas.

Praia do Barrão, em Vila Velha

Foto: Divulgação

Localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, a Praia do Barrão também se destaca pela relação com o esporte.

Foi neste trecho do litoral que a campeã mundial de bodyboard Neymara Carvalho começou a surfar, aos 13 anos.

O nome “Barrão” está associado à ideia de força e grandiosidade atribuída à praia.

Praia de Gramuté, em Aracruz

Foto: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

A Praia de Gramuté fica no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, e reúne pequenas enseadas cercadas pela vegetação de restinga.

O litoral é formado por trechos pedregosos, pequenas piscinas naturais e plataformas de recifes submersos, características que favorecem a prática de mergulho.

A faixa de areia é grossa e dourada. No trecho, também já foram catalogadas diferentes espécies de moluscos, crustáceos e algas.

Praia Boca da Baleia, em Anchieta

Foto: Reprodução

A Praia Boca da Baleia está localizada em uma área rural de Anchieta e preserva características mais selvagens.

O cenário combina pastagens de um lado e o mar do outro. A praia também oferece vista para o Monte Aghá e é conhecida pelo pôr do sol observado a partir do litoral sul capixaba.

Além dos nomes curiosos, as dez praias mostram a diversidade do litoral do Espírito Santo. São destinos com histórias, paisagens e características próprias que podem surpreender quem busca novos lugares para conhecer no Estado.

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