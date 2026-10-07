Do Pau Grande ao Além: 10 praias do Espírito Santo que chamam atenção pelo nome
Praia do Pau Grande, Praia do Além, Praia do Saco e Praia do Urubu são alguns exemplos encontrados no litoral capixaba.
O litoral do Espírito Santo reúne praias conhecidas pela beleza, águas tranquilas, piscinas naturais e paisagens preservadas. Mas algumas delas também chamam atenção por outro motivo: os nomes curiosos, que despertam a imaginação antes mesmo da visita.
Praia do Pau Grande, Praia do Além, Praia do Saco e Praia do Urubu são alguns exemplos encontrados no litoral capixaba. Em certos casos, a origem do nome está ligada à história da região. Em outros, a explicação permanece desconhecida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A lista reúne dez praias localizadas em municípios como Piúma, Anchieta, Marataízes, Aracruz, Guarapari e Vila Velha. Além dos nomes inusitados, os destinos oferecem diferentes atrativos para quem deseja conhecer melhor o litoral do Espírito Santo.
Praia do Pau Grande, em Piúma
A Praia do Pau Grande fica em Piúma, próximo à divisa com a Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta.
De acordo com relatos de moradores antigos, o nome surgiu após a queda de uma grande árvore de pau-branco na areia. Parte do tronco teria sido utilizada na construção de uma canoa, enquanto o restante permaneceu durante muito tempo no local.
A árvore acabou se transformando em um ponto de referência para moradores e visitantes. Com o passar dos anos, o trecho passou a ser conhecido como Praia do Pau Grande.
Praia do Além, em Anchieta
O nome pode causar estranhamento, mas a Praia do Além é um destino tranquilo no litoral de Anchieta.
A praia possui características mais preservadas e é procurada principalmente por quem busca sossego e contato com a natureza. Também atrai praticantes de surfe, especialmente em trechos próximos à região portuária.
Em uma de suas extremidades, a Praia do Além faz divisa com a Praia de Tiquiçaba.
Praia da Cruz, em Marataízes
Com cerca de 200 metros de extensão, a Praia da Cruz possui faixa de areia dourada e pedras ao longo da orla.
O mar apresenta poucas ondas e águas que variam entre tons azulados e esverdeados. A região também conta com quiosques e bares que oferecem bebidas e petiscos aos visitantes.
Praia da Sauna, em Aracruz
Localizada no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, a Praia da Sauna tem aproximadamente um quilômetro de extensão.
O local possui areia grossa e amarelada, águas calmas e vegetação formada por castanheiras e coqueiros. O acesso fica próximo à Rodovia ES-010.
Praia do Saco, em Guarapari
Também conhecida como Praia do Ancoradouro, a Praia do Saco possui aproximadamente 160 metros de extensão.
As águas rasas e tranquilas favorecem os banhos de mar e a prática de mergulho. Pedras e formações de corais ajudam a compor o cenário subaquático.
A praia faz parte da região conhecida como Três Praias, em Guarapari. Não há, porém, uma explicação conhecida para a origem do nome.
Praia do Urubu, em Guarapari
A Praia do Urubu fica em Meaípe, tradicional vila de pescadores de Guarapari.
Neste caso, o nome tem uma explicação relacionada à rotina local. Nas proximidades, pescadores costumam limpar os peixes em uma bancada, e os restos atraem urubus para determinadas áreas.
As aves costumam permanecer nas pedras mais afastadas dos pontos utilizados pelos banhistas.
Praia do Barrão, em Vila Velha
Localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, a Praia do Barrão também se destaca pela relação com o esporte.
Foi neste trecho do litoral que a campeã mundial de bodyboard Neymara Carvalho começou a surfar, aos 13 anos.
O nome “Barrão” está associado à ideia de força e grandiosidade atribuída à praia.
Praia de Gramuté, em Aracruz
A Praia de Gramuté fica no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, e reúne pequenas enseadas cercadas pela vegetação de restinga.
O litoral é formado por trechos pedregosos, pequenas piscinas naturais e plataformas de recifes submersos, características que favorecem a prática de mergulho.
A faixa de areia é grossa e dourada. No trecho, também já foram catalogadas diferentes espécies de moluscos, crustáceos e algas.
Praia Boca da Baleia, em Anchieta
A Praia Boca da Baleia está localizada em uma área rural de Anchieta e preserva características mais selvagens.
O cenário combina pastagens de um lado e o mar do outro. A praia também oferece vista para o Monte Aghá e é conhecida pelo pôr do sol observado a partir do litoral sul capixaba.
Além dos nomes curiosos, as dez praias mostram a diversidade do litoral do Espírito Santo. São destinos com histórias, paisagens e características próprias que podem surpreender quem busca novos lugares para conhecer no Estado.
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