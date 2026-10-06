Você conhece a Pedra da Ema? Fenômeno encanta visitantes em Burarama
Visível de diferentes pontos da região, a formação rochosa chama atenção por um fenômeno curioso: em determinadas condições de luz, uma falha na pedra projeta a imagem de uma ema.
A Pedra da Ema, em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos atrativos naturais que ajudam a movimentar o turismo no interior do município. Visível de diferentes pontos da região, a formação rochosa chama atenção por um fenômeno curioso: em determinadas condições de luz, uma falha na pedra projeta a imagem de uma ema.
Localizada a cerca de 35 quilômetros do Centro de Cachoeiro, a Pedra da Ema se destaca na paisagem de Burarama e integra um roteiro cercado por áreas verdes, cachoeiras e trechos preservados de Mata Atlântica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O fenômeno que dá nome ao atrativo pode ser observado com mais nitidez entre meio-dia e 15 horas, principalmente entre os meses de junho e setembro. Em dias ensolarados, a incidência da luz favorece a formação da silhueta da ave na rocha. Já em períodos nublados ou chuvosos, a imagem pode não aparecer com clareza.
Para quem deseja conhecer o local mais de perto, há possibilidade de percorrer trilhas até a base da pedra, com acompanhamento de guias locais. A experiência permite ao visitante ter contato direto com a paisagem e com a natureza da região.
O acesso a Burarama também favorece a visitação. O distrito fica a cerca de 170 quilômetros de Vitória. Para quem parte da capital, o trajeto segue pela BR-101 até Cachoeiro de Itapemirim e, depois, pela ES-482, em direção a Alegre. A partir da rodovia estadual, o deslocamento até o distrito leva cerca de 15 minutos.
Além da Pedra da Ema, Burarama reúne outros atrativos
Além da Pedra da Ema, Burarama reúne outros atrativos ligados ao ecoturismo e ao turismo de natureza. A região possui cachoeiras, áreas de Mata Atlântica e espécies de árvores como jacarandás, jequitibás e ipês. A fauna local também inclui animais como capivaras, tucanos, papagaios, seriemas e pequenos primatas.
A Pedra da Ema é protegida pela Lei Municipal nº 5.484/2003 e integra o Corredor Ecológico Burarama, Pacotuba e Cafundó, área considerada importante para a conservação ambiental e para a valorização do patrimônio natural de Cachoeiro.
O atrativo também carrega elementos da cultura popular. Uma das lendas contadas por moradores diz que um escravizado teria enterrado um fazendeiro ao lado de um sino de ouro, próximo à base da pedra. Segundo a narrativa, o fazendeiro teria se transformado em uma ema na tentativa de recuperar o tesouro.
A combinação entre paisagem, trilhas, cachoeiras, história e lendas ajuda a consolidar Burarama como uma opção de passeio para moradores da região e turistas que buscam experiências ligadas à natureza no Sul do Espírito Santo.
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