Duas rotas turísticas no ES revelam cachoeiras, montanhas e experiências surpreendentes

Quem busca um destino para descansar, explorar cachoeiras e conhecer os sabores do interior capixaba encontra nas rotas turísticas em Iconha, no Sul do Espírito Santo, duas opções de passeio. Os circuitos Acqua e Vitta reúnem atrativos naturais, empreendimentos rurais e experiências que valorizam a cultura e a produção local.

Cercado por montanhas e cortado por rios, o município oferece alternativas para diferentes perfis de visitantes. Enquanto uma rota concentra atividades ligadas às cachoeiras, trilhas e mirantes, a outra destaca a gastronomia, o turismo rural e as experiências de contato com a natureza.

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Além das paisagens, os dois circuitos movimentam o turismo local ao reunir estabelecimentos que oferecem alimentação, hospedagem e espaços de lazer.

Circuito Acqua: cachoeiras, trilhas e mirantes

Foto: Divulgação/Setur

O Circuito Acqua é uma das opções para quem deseja explorar as belezas naturais de Iconha. A rota proporciona uma imersão na Mata Atlântica, com trilhas, riachos, cachoeiras e mirantes que permitem observar a paisagem montanhosa da região.

Entre os destaques está o Tapuio, ponto de observação que oferece uma vista panorâmica do vale e das montanhas. O local integra as experiências voltadas aos visitantes que procuram contemplar a natureza e conhecer novos cenários no interior capixaba.

O circuito também reúne empreendimentos que ampliam as possibilidades de passeio. Entre eles estão os Chalés e Quiosques do Rudiney, Recanto das Águas, Resenha do Clesinho, Bar Macarini, Bar do Tossi e Sítio Freitas.

Os estabelecimentos oferecem alternativas de alimentação, descanso e hospedagem, permitindo que os turistas organizem passeios de um dia ou permaneçam por mais tempo na região.

Circuito Vitta: sabores do campo e experiências rurais

Foto: Divulgação/Setur

Já o Circuito Vitta apresenta uma proposta voltada ao turismo rural, à gastronomia e à valorização da produção local. A rota reúne empreendimentos agroindustriais e espaços que aproximam os visitantes das tradições e do cotidiano do interior.

Entre os estabelecimentos que integram o circuito estão o Vero Sapore e o Sítio Vida, que oferecem experiências relacionadas à produção regional e ao contato com a natureza.

O Sítio Vida chama a atenção por seu casarão histórico e pela piscina de pedra com águas cristalinas. O empreendimento também conta com espaços destinados ao descanso e à contemplação da paisagem.

Outro atrativo do Circuito Vitta é a possibilidade de conhecer práticas agroecológicas e produtos regionais. A experiência permite que os visitantes tenham contato com atividades ligadas ao campo, além de aproveitar momentos de lazer.

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