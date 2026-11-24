Para quem busca aventura, adrenalina e contato com a natureza, Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo, guarda um atrativo que chama a atenção pelo formato inusitado. A Pedra do Submarino é uma imponente formação rochosa que reúne diferentes possibilidades de turismo de aventura em meio às montanhas capixabas.

Com 480 metros de altura e cume que alcança 1.200 metros acima do nível do mar, o monumento natural recebe esse nome por sua semelhança com um submarino quando observado de longe.

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Além do visual curioso, o destino proporciona uma vista panorâmica dos vales, cafezais e montanhas da região. A paisagem também favorece registros fotográficos, especialmente ao nascer e ao pôr do sol.

Turismo de aventura nas montanhas capixabas

A Pedra do Submarino é um atrativo para os amantes de atividades ao ar livre. O cenário montanhoso oferece possibilidades para a prática de esportes de aventura e experiências de imersão na natureza.

Entre as atividades que podem ser praticadas na região estão:

Trilhas e caminhadas;

Passeios de bicicleta;

Passeios de motocicleta;

Rapel;

Voo de parapente;

Contemplação da natureza e fotografia.

A combinação entre altitude e paisagens naturais torna o local uma opção para quem deseja explorar o interior do Espírito Santo e fugir dos roteiros convencionais.

Antes de praticar atividades de aventura, especialmente rapel e voo de parapente, é importante verificar as condições de acesso e buscar acompanhamento especializado.

Entre aventuras, montanhas e cafezais

Além das experiências de aventura, os visitantes podem aproveitar a viagem para conhecer o agroturismo de Brejetuba.

Localizado a cerca de 147 quilômetros de Vitória, o município se destaca pela produção de cafés especiais e figura entre os dez maiores produtores de café do Brasil.

As paisagens montanhosas, o clima ameno e as propriedades rurais complementam a experiência turística. Os visitantes podem conhecer o trabalho dos produtores locais, explorar os cafezais e degustar cafés produzidos na região.

Com trilhas, cachoeiras, montanhas e experiências ligadas à cafeicultura, Brejetuba reúne alternativas para quem busca tanto adrenalina quanto momentos de descanso.

A Pedra do Submarino se destaca nesse cenário como um dos mirantes naturais mais emblemáticos do município e um convite para explorar o potencial do turismo de aventura no interior capixaba.

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