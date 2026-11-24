Entre montanhas e cafezais: conheça a curiosa Pedra do Submarino no ES
A Pedra do Submarino é uma imponente formação rochosa que reúne diferentes possibilidades de turismo de aventura em meio às montanhas capixabas.
Para quem busca aventura, adrenalina e contato com a natureza, Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo, guarda um atrativo que chama a atenção pelo formato inusitado. A Pedra do Submarino é uma imponente formação rochosa que reúne diferentes possibilidades de turismo de aventura em meio às montanhas capixabas.
Com 480 metros de altura e cume que alcança 1.200 metros acima do nível do mar, o monumento natural recebe esse nome por sua semelhança com um submarino quando observado de longe.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além do visual curioso, o destino proporciona uma vista panorâmica dos vales, cafezais e montanhas da região. A paisagem também favorece registros fotográficos, especialmente ao nascer e ao pôr do sol.
Turismo de aventura nas montanhas capixabas
A Pedra do Submarino é um atrativo para os amantes de atividades ao ar livre. O cenário montanhoso oferece possibilidades para a prática de esportes de aventura e experiências de imersão na natureza.
Entre as atividades que podem ser praticadas na região estão:
- Trilhas e caminhadas;
- Passeios de bicicleta;
- Passeios de motocicleta;
- Rapel;
- Voo de parapente;
- Contemplação da natureza e fotografia.
A combinação entre altitude e paisagens naturais torna o local uma opção para quem deseja explorar o interior do Espírito Santo e fugir dos roteiros convencionais.
Antes de praticar atividades de aventura, especialmente rapel e voo de parapente, é importante verificar as condições de acesso e buscar acompanhamento especializado.
Entre aventuras, montanhas e cafezais
Além das experiências de aventura, os visitantes podem aproveitar a viagem para conhecer o agroturismo de Brejetuba.
Localizado a cerca de 147 quilômetros de Vitória, o município se destaca pela produção de cafés especiais e figura entre os dez maiores produtores de café do Brasil.
As paisagens montanhosas, o clima ameno e as propriedades rurais complementam a experiência turística. Os visitantes podem conhecer o trabalho dos produtores locais, explorar os cafezais e degustar cafés produzidos na região.
Com trilhas, cachoeiras, montanhas e experiências ligadas à cafeicultura, Brejetuba reúne alternativas para quem busca tanto adrenalina quanto momentos de descanso.
A Pedra do Submarino se destaca nesse cenário como um dos mirantes naturais mais emblemáticos do município e um convite para explorar o potencial do turismo de aventura no interior capixaba.
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