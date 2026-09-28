Entre rios e memórias ferroviárias: conheça Bom Jesus do Norte

Às margens do Rio Itabapoana, na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, Bom Jesus do Norte reúne paisagens naturais, história, religiosidade e o clima acolhedor típico das pequenas cidades do interior. O município, no Sul capixaba, oferece ao visitante uma experiência marcada pela tranquilidade, pela memória ferroviária e pelas tradições que ajudam a preservar sua identidade.

O Rio Itabapoana é um dos elementos mais marcantes da paisagem local. Além de delimitar parte da divisa entre os dois estados, o curso d’água compõe cenários que convidam à contemplação, ao lazer e a momentos de descanso em meio à rotina mais tranquila do município.

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Outro atrativo de Bom Jesus do Norte está na própria história da cidade. O passado ligado às ferrovias desperta curiosidade e revela a importância que o município teve na integração regional. A antiga Estrada de Ferro do Itabapoana contribuiu diretamente para o crescimento da região e deixou marcas que permanecem presentes na memória dos moradores.

Para quem gosta de conhecer destinos a partir de suas raízes, a cidade também guarda uma forte ligação com a vida rural. A agricultura e a pecuária ajudaram a formar a economia e a cultura local, enquanto propriedades rurais e paisagens do campo reforçam o caráter interiorano do município.

Turismo em Bom Jesus do Norte

A religiosidade também integra a experiência de quem conhece Bom Jesus do Norte. Festas tradicionais, celebrações religiosas e eventos culturais movimentam o calendário da cidade e reúnem moradores e visitantes em momentos de fé, música e confraternização.

A gastronomia ligada ao interior capixaba completa o cenário. O visitante encontra uma cidade simples e receptiva, onde os costumes, o convívio comunitário e as tradições ajudam a construir uma experiência diferente dos grandes centros urbanos.

A localização de Bom Jesus do Norte também favorece roteiros pela região. Situado junto à divisa com o Rio de Janeiro e próximo a outros municípios do Sul do Espírito Santo, o destino permite combinar história, cultura, natureza e experiências ligadas ao interior.

Quem visita Bom Jesus do Norte encontra, portanto, uma cidade que valoriza suas raízes e mantém viva a relação com o Rio Itabapoana, o campo e a memória ferroviária. É um destino para quem busca tranquilidade e deseja conhecer um pouco mais da história e das tradições do Sul capixaba.

Povoado cresceu às margens do Rio Itabapoana

A história de Bom Jesus do Norte começou a se formar no século XIX, quando colonizadores chegaram à região em busca de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura. Entre os primeiros nomes ligados à ocupação estão Coronel José Dutra Nicácio, José Francisco de Melo, José Lima da Silveira, Marciano Lúcio e Caboclo Valério.

O povoado cresceu às margens do Rio Itabapoana, em uma área que, naquela época, pertencia ao município de São José do Calçado. A agricultura teve papel fundamental na formação da comunidade e no desenvolvimento das primeiras atividades econômicas locais.

Em 1911, a localidade foi elevada à categoria de distrito com o nome de Bom Jesus do Jardim. Poucos anos depois, em 1914, novos acontecimentos ajudaram a impulsionar a vida econômica e social da região, entre eles a criação do Ordem e Progresso Futebol Clube e a inauguração da Estação da Estrada de Ferro do Itabapoana.

A ferrovia teve participação decisiva na história regional. O desenvolvimento das linhas férreas facilitou o transporte, ampliou as conexões entre municípios e fortaleceu o comércio, tornando a região um importante ponto de integração entre o Sul do Espírito Santo e o Noroeste do Rio de Janeiro.

A história

Esse processo ferroviário começou ainda no século XIX. Em 1879, a região recebeu o primeiro terminal da Rede Carangola–Santo Eduardo. Em 1883, foi inaugurada a Estação Porto Alegre, e, anos depois, novas conexões ampliaram a malha ferroviária, incluindo a construção da ponte sobre o Rio Itabapoana, em 1892.

A expansão dos trilhos permitiu ligações com diferentes localidades e ajudou a transformar a dinâmica econômica e social da região. A Estrada de Ferro do Itabapoana permaneceu em funcionamento até o final da década de 1940 e início dos anos 1950, deixando um legado importante para a memória local.

Em novembro de 1938, o distrito passou a se chamar Bom Jesus do Norte. O nome faz referência à posição geográfica da localidade, situada ao norte do Rio Itabapoana.

A emancipação ocorreu em dezembro de 1963, por meio da Lei nº 1.911, que separou o território de São José do Calçado. A instalação oficial do município aconteceu em 9 de abril de 1964.

Desde então, Bom Jesus do Norte preserva elementos de sua formação agrícola, ferroviária, religiosa e cultural. Essas características permanecem presentes na identidade da cidade e também ajudam a construir seu potencial turístico.

Conhecer o município é percorrer uma história marcada pelo campo, pelas ferrovias e pelo Rio Itabapoana. Entre memórias, paisagens e tradições, Bom Jesus do Norte apresenta ao visitante um retrato autêntico do interior do Sul do Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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