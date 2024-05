Espírito Santo ganha primeiro distrito turístico de sua história

Em momento histórico para o Espírito Santo, foi oficializada nesta terça-feira (28), a criação do primeiro distrito turístico do estado, o Distrito Turístico de Pindobas, que fica localizado estrategicamente na Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante.

O anúncio foi feito durante um evento que fez parte da série de encontros com municípios para discutir o “Turismo como Alavanca da Transformação Territorial”, uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), com apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES (CET-ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/ES). A ocasião foi ainda palco para o lançamento da feira RuralturES.

“Inspirado em toda a história da imigração italiana em Venda Nova do Imigrante, na nossa capital nacional do agroturismo, o Sebrae/ES buscou estudar esse caminho dos imigrantes e se deparou com tudo o que está instalado em Pindobas. Ali foi construída a primeira igreja da região, também está localizado o casarão da família Scabello, que tem 270 anos, e estão ainda vestígios de toda uma história que gostaríamos de resgatar por meio desse território que estamos chamando de distrito de Pindobas”, contou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, durante o evento.

Com as características necessárias para que o distrito pudesse ser estabelecido, e a partir da lei sancionada pelo governador do estado, Renato Casagrande, que instituiu a Política Estadual de Turismo, o Sebrae/ES, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, e vários atores da cadeia turística, se aliaram para criar o primeiro distrito turístico do Espírito Santo. “É isso que estamos entregando. Pindobas já está em fase de obras e queremos ter esse distrito pronto para a visitação do turista em setembro durante a RuralturES. Esse será o primeiro atrativo turístico do Espirito Santo totalmente comercializado pela cadeia produtiva do turismo”, comemora Rigo.

O projeto do complexo turístico de Pindobas contempla espaço de experiência da saga do imigrante italiano, galpão para empreendimentos criativos, área de eventos, espaço gastronômico, além de ser a nova sede para o Polo Sebrae de Turismo de Experiência. O direcionamento estratégico para desenvolver o local prevê o fortalecimento da governança e de políticas públicas; estudos de oportunidades de negócios e estímulo a investimentos; ampliação da infraestrutura de apoio ao turismo; e desenvolvimento da oferta de produtos de experiência no turismo.

RuralturES em Pindobas

A Fazenda Pindobas, parte do complexo que será criado no distrito turístico de Pindobas será o local de realização da RuralturES 2024, que acontece de 5 a 8 de setembro. “Estamos prevendo um público de 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento. A feira acontece pela primeira vez em Pindobas, na região rural, e o grande carro-chefe será a apresentação e o desenvolvimento das experiências turísticas no distrito”, destaca Pedro Rigo.

A Feira de Experiências do Turismo Rural é uma iniciativa do Sebrae/ES, Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures).

Em 2023 a RuralturES teve mais de 30 horas de programação, movimentando mais de R$ 2,3 milhões apenas no local do evento, sem considerar a renda criada pela ocupação hoteleira e pela cadeia produtiva do turismo no município e arredores. Durante a feira, os visitantes tiveram acesso aos produtos de 140 empreendedores capixabas, do artesanato aos cafés especiais. Além disso, o evento promoveu a tradição do Espírito Santo com apresentações culturais de música e danças folclóricas.