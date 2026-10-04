Este distrito do ES guarda casarões do século XIX e uma história que poucos conhecem

Quem busca turismo cultural, arquitetura histórica e clima de montanha encontra em São Pedro do Itabapoana um destino singular no sul do Espírito Santo. Tombado como Patrimônio Histórico estadual, o distrito de Mimoso do Sul reúne museu, antiquário, casarões e fazendas do ciclo do café. Além disso, a apenas 30 quilômetros do centro do município, o visitante acessa o local por rodovia pavimentada e encontra um cenário que preserva memórias do século XIX.

Criado por decreto provincial em 1863, São Pedro do Itabapoana teve seu território desmembrado de Cachoeiro de Itapemirim em 1887. Na época, tornou-se o segundo município mais populoso do Estado, atrás apenas de Alegre. Contudo, após a Revolução de 1930, Mimoso do Sul assumiu a sede municipal e São Pedro passou à condição de distrito.

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Atualmente, o distrito está a aproximadamente 460 metros de altitude e possui população urbana estimada em cerca de mil habitantes, distribuídos em uma área de 7.928 hectares. O clima de montanha e a natureza exuberante reforçam o potencial turístico da região. Entretanto, o grande destaque permanece no conjunto arquitetônico preservado.

São Pedro do Itabapoana e a tradição cultural

Foto: Divulgação/Secult

Em 1987, o Conselho Estadual de Cultura tombou 41 imóveis residenciais, além do prédio da antiga Câmara e Cadeia, da igreja e do calçamento central em pedras pé-de-moleque. A maioria dessas construções data do século XIX e mantém características originais do período do café. Dessa forma, o distrito consolidou-se como Sítio Histórico e Artístico Estadual.

Além do patrimônio material, São Pedro do Itabapoana valoriza a tradição cultural. A partir do costume regional de tocar sanfona e viola, a comunidade criou o Festival de Inverno da Sanfona e Viola, que movimenta moradores e visitantes. O evento, portanto, fortalece a identidade local e estimula o turismo cultural.

Paralelamente, projetos como o “Vem Viver o Patrimônio” buscam gerar sustentabilidade econômica para o Sítio Histórico. Já a iniciativa “Casa Aberta” promove exposições ao vivo de arte, artesanato, antiguidades, comidas e bebidas típicas, revelando a identidade de um povo ligado às próprias raízes.

São Pedro do Itabapoana une história, cultura e natureza em um único destino, mantendo viva a memória capixaba e ampliando oportunidades para o turismo regional.