Ruínas cercadas de mistério escondem parte da história de Anchieta

Às margens do Rio Benevente, em meio ao manguezal de Anchieta, um conjunto de antigas estruturas de pedra chama a atenção de moradores e visitantes. Conhecidas como Ruínas do Rio Salinas, as construções guardam vestígios do passado e ainda levantam dúvidas sobre a finalidade original do local.

As ruínas ficam a poucos quilômetros da região central do município. O acesso pode ser feito por estrada ou pelo próprio Rio Benevente. Durante o percurso, o visitante passa por áreas de manguezal e consegue observar a relação entre o sítio histórico e a paisagem natural.

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O conjunto chama atenção principalmente pela construção em alvenaria de pedra. Colunas e pilares aparecem distribuídos de maneira sequencial, com formatos circulares e quadrados.

A organização das estruturas indica que houve planejamento na construção. Além disso, a argamassa utilizada reúne diferentes materiais, incluindo pequenas conchas encontradas na região.

Mesmo expostas à umidade, à vegetação e à ação do tempo, parte das estruturas permanece preservada. O sistema construtivo simples e resistente ajudou a manter as ruínas de pé ao longo dos anos.

Ruínas do Rio Salinas guardam diferentes hipóteses

Foto: Alissandra Mendes/aquinoticias.com

O conjunto é formado por 32 colunas e se destaca na paisagem do vale do Benevente. Uma das principais hipóteses é que o espaço tenha funcionado como uma antiga salina.

Segundo essa interpretação, o local poderia ter sido usado para a produção de sal durante o período colonial. A atividade tinha importância econômica e estratégica na época.

No entanto, pesquisadores também consideram outra possibilidade. A construção pode ter sido projetada inicialmente para funcionar como uma igreja ligada à presença dos jesuítas na região.

Essa hipótese considera a presença de povos indígenas nas margens do rio e a atuação missionária dos religiosos, que construíam templos como parte do processo de catequese.

Sem uma definição conclusiva sobre sua função original, as Ruínas do Rio Salinas seguem cercadas de curiosidade.

Atualmente, o local é reconhecido como um ponto de interesse cultural e histórico de Anchieta. Além de integrar a paisagem do município, as estruturas ajudam a preservar parte da memória sobre a ocupação do território capixaba e as atividades desenvolvidas na região ao longo dos séculos.

Com informações da Prefeitura Municipal de Anchieta.

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